En las redes se lo ve manejando motos a alta velocidad y haciendo maniobras imprudentes. El hombre fue detenido el martes en Villa Ballester y la Justicia lo imputó por homicidio agravado.

Gonzalo tenía 7 años y el pasado fin de semana había ido a pasear con su familia a Puerto Madero. Minutos antes de regresar a su casa, el conductor de una moto de gran cilindrada lo atropelló a toda velocidad y huyó. El nene murió en el Hospital Argerich y su familia comenzó con la búsqueda de testigos para dar con el asesino.

Pero fueron las cámaras de seguridad de la Ciudad las que lograron capturar la patente de la Kawazaki Z900 en la que circulaba, y así pudieron identificar al motociclista. Se trata de Mauro Ezequiel Silva, de 32 años, que fue detenido por personal de la DDI de San Martín en su casa de Villa Ballester, en provincia de Buenos Aires.

El hombre se muestra activo en las redes sociales, donde se lo ve abordo de distintas motos de alta gama. De noche y con una actitud temeraria, el conductor maneja siempre a casi 200 kilómetros por hora por la Panamericana y otras autopistas del Gran Buenos Aires, como se puede observar en uno de los tantos videos que subió en estos meses en su cuenta de Facebook.

Mauro Silva se muestra en las redes conduciendo motos a toda velocidad. (Video: Facebook /Mau Silva)

Casi siempre anda con un grupo amplio de motociclistas, todos con motos de la misma cilindrada o similar, usando cascos y ropa adecuada para ese tipo de vehículos. Sin embargo, en la mayoría de las imágenes se los observa realizando maniobras imprudentes, como las que ocasionó la muerte de Gonzalo el jueves pasado.

La investigación del caso está en manos de la Fiscalía N°27, a cargo de Luciano Berardi, que tras su detención lo imputó por el delito de homicidio agravado. En las próximas horas, será puesto en una rueda de reconocimiento. En tanto, hasta el momento no se informó si el segundo ocupante del vehículo fue identificado.

Detuvieron al conductor que atropelló y mató a un nene de 7 años en Puerto Madero. (Foto: Ministerio de Seguridad de Buenos Aires)

“Fue una sensación muy rara enterarme de la detención, pero no de felicidad porque Gonzalo no está y no va a volver”, dijo Florencia, mamá del nene asesinado, este mediodía a TN.

Cuatro días después de la muerte de Gonzalo, ella tenía información de quién había matado a su hijo, pero trató de ser cauta para no entorpecer la causa. “Sabía que la patente estaba a la vista y la persona ubicada. Por secreto de sumario no podía hablar y no iba a entorpecer algo que tenía que ver con mi hijo”, sumó.

El hecho ocurrió a las 00:20 del jueves de la semana pasada, cuando Gonzalo y su familia caminaban hacia la parada del colectivo para volver a su casa en Lanús. Además de la víctima, también estaban su mamá y la pareja, los dos hermanos mayores de Gonzalo y una amiga de la familia.

Según el parte policial, cuando iban a cruzar la calle, una moto de color negro que circulaba a alta velocidad y en la que viajaban dos personas giró en U rumbo a la avenida Gilart. Allí, en la esquina con Macacha Güemes, atropelló al nene y huyó.

La última foto de Gonzalo, el nene que murió atropellado por una moto en Puerto Madero. Foto: Gentileza TN

Entre lágrimas y con la voz quebrada, Florencia describió ese momento: “Me puse como loca a pedir ayuda y vino un móvil policial. Me dijo que no me podía llevar al hospital porque tenía que esperar la ambulancia del SAME. Cuando vi que mi nene se desvanecía, le pedí que por favor me llevara. Me terminó llevando otro hombre al que le estoy eternamente agradecida”.

Gonzalo ingresó de urgencia en el Hospital Argerich, donde se le practicaron maniobras de RCP. Los médicos no pudieron salvarle la vida y, a las 1:15, notificaron la muerte del nene debido a un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de las heridas que sufrió. “Lo mató como a un perro. Lo mató y siguió como si nada. No atinó a frenar nunca”, dijo Florencia.