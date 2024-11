Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales. Su descargo ocurrió por las críticas que recibió luego de que su hija blanqueara su noviazgo con L-Gante.

A través de sus historias de Instagram, la mujer compartió una frase para las personas que destrozaron a la mediática por su nuevo romance. “Solo el dueño de la casa sabe dónde están las goteras”, dice las primeras palabras del posteo.

“Así que no aceptes críticas de quien no sabe ni un tercio de lo que pasas. Solo tú sabes de tus luchas y tus dolores”, continúa el mensaje que Nora subió en las últimas horas. Y agregó: “Con respeto, dedicado a todos los que me escriben por privado”.

Nora Colosimo y su posteo por las críticas a su hija. (Foto: Instagram/nora_colosimo)

“La verdad es una sola y no la conocen. Amo incondicionalmente a mis hijas”, escribió Colosimo por los mensajes negativos que recibió Wanda Nara por haberse separado de Mauro Icardi y ahora estar en pareja con Elián Valenzuela.

Cabe recordar que los fanáticos turcos del futbolista se mostraron indignado cuando se enteraron que la mediática tenía un nuevo amor en la Argentina. Por eso, le enviaron todo tipo de críticas tanto a ella como a su familia.

Wanda Nara y L-Gante blanquearon su noviazgo mostrándose a los besos en las redes sociales. (Foto: instagram/wanda_nara)

Qué dijo Wanda Nara por las críticas de los fans de Mauro Icardi

Tras blanquear su relación con L-Gante, Wanda Nara publicó un durísimo comunicado dirigido a los fanáticos turcos de Mauro Icardi que la hostigaron en las redes sociales.

“La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y para mis hijas. Estoy separada y libre de estar con quien quiera y me haga bien”, escribió la mediática en sus historias de Instagram, haciendo referencia a Isabella y Francesca, las nenas que tuvo con el futbolista.

El comunicado de Wanda Nara para los fans de Turquía tras blanquear su vínculo con L-Gante (Foto: Instagram / wanda_nara)

Acto seguido, se refirió a los ataques que recibió en redes y a las actitudes del delantero: “Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo. Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas”.

Respecto a su separación, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) explicó: “Ojalá tengan mis mismos ideales: cuando no soy más feliz, me voy. No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por una foto familiar. Mientras fui feliz, estuve, cuando eso deja de pasar me parece lo más sincero seguir mi camino”.

“No se preocupen por mis hijos. Si hay algo que soy es buena madre. No es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades solo para mantener la unión, al menos para mí. Voy a ir siempre en busca de mi felicidad”, concluye el mensaje de Wanda.