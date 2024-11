Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

No ignore a Cupido, valore más las relaciones amorosas. Su situación económica no es del todo buena, cuidado con las inversiones. Éxito en el trabajo por usar la táctica adecuada. Los temores le provocarán problemas de insomnio.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Su vida afectiva va a cobrar un gran protagonismo. El nuevo puesto de trabajo le reporta mayores beneficios. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. Huya de las comidas grasientas, picantes o con especias.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

El consuelo de un buen amigo aclarará sus dudas. Tenga cuidado a la hora de invertir. Sus proyectos profesionales se harán realidad. Brillante físicamente, con más energía de lo normal.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Ha obrado mal con su pareja, y ella lo sabe. Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido. En el aspecto profesional, todo marcha. Por su salud, evite las grasas y los dulces.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

No se resista a querer a quien le quiere. Ahorre todo lo que pueda porque lo va a necesitar. Se está demorando su ascenso, expóngalo. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Debe tomar serias decisiones sentimentales. Habrá más gastos de los esperados. No se asuste ante sus nuevas responsabilidades. Salud muy buena, está en perfecta forma física.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Ojo a su lengua, puede haber malentendidos con su pareja. Tendrá que hacer frente a un gasto inesperado. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. Tenderá a estar más irritable y tenso de lo habitual.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Situación delicada en su relación de pareja. Una reparación de su vehículo le fastidia el presupuesto. En el trabajo, puede llegar a estar tenso e irritable. Oblíguese a un reposo saludable.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Se desencantará de la persona que le interesaba. Ese inesperado gasto le reportará grandes satisfacciones. No pierda tiempo discutiendo asuntos laborales. Tendencia a sufrir mareos y dolores de espalda leves.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Encuentro romántico muy satisfactorio. Hoy un familiar le descabalará su presupuesto. Mayor rendimiento si busca nuevas formas de trabajar. Vigile su salud, ya que puede verse algo alterada.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No ponga en peligro su felicidad con el ser amado. Cuidado con los gastos excesivos. La formación es la antesala de cualquier trabajo. Abríguese para evitar constipados.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy agradecerá el apoyo de su entorno familiar. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. No cometa errores absurdos en el trabajo. Necesita más horas de descanso.