También, en el caso de utilización de fármacos, resaltó la necesidad de una mejor cobertura por parte de las obras sociales. Y ver la posibilidad de ubicarla como un derecho más, en medio de un “momento político muy crítico” de país. “El tratamiento de la menopausia debería ser una política de salud”, reclamó.

Esta etapa natural en la vida de las mujeres transcurre habitualmente entre los 45 y 55 años. “Si aparece antes de los 45 años ocurre la denominada menopausia precoz”, advirtió. Dijo que ese es el promedio característico, aunque a veces por el consumo de tóxicos o la realización de una cirugía ovárica, se puede adelantar.

Cada 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Menopausia, una fecha designada por la Sociedad Internacional de la Menopausia (SIM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para generar conciencia sobre este momento en la vida de las mujeres. Se busca sensibilizar sobre los cambios físicos y emocionales que implica, además de promover la atención médica adecuada y la educación.

Con el transcurso del tiempo, más allá de los hábitos que van cambiando, la edad de ingreso a la menopausia no varió, pero sí se destaca el largo período del climaterio que, si bien no es una enfermedad, es una etapa en la que se atraviesan y se sufren un cúmulo de variaciones sin demasiada visibilización. “Son cambios que afectan mucho la calidad de vida en algunas mujeres. Cuando eso se manifiesta, la capacidad laboral, de concentración en toda su vida en general, se ve alterada. Por eso es clave visibilizarla, para poder impulsar políticas de salud relacionadas a eso que no están implementadas en la actualidad”, alertó la médica. “Me refiero, por ejemplo, a los casos que se necesite aplicar una medicación y esta tenga la correspondiente cobertura de la obra social. Hay diferentes medicaciones, entre algunas hormonales y otras que no lo son, que en su mayoría son bastante onerosas. Por eso sería buenísimo que sean consideradas un derecho”, sugirió.

Primeramente, los síntomas de la menopausia obedecen a un cambio abrupto del nivel hormonal, que alcanzan también a lo cerebral y al centro termorregulador. Dijo que los más inhabilitantes son esos focos abruptos que producen sudoraciones en la parte del tórax, cuello y cara. A veces producen inflamación en la piel, del tipo del eritema. Suelen aparecen por las noches promoviendo insomnio, que deriva en cansancio o agotamiento del día siguiente. Hay cambios en el humor y disminución de la libido. “Debemos considerar que la sexualidad puede cambiar mucho en esta etapa de la vida, lo que a veces provoca que las propias mujeres se desencuentren ellas mismas o con sus parejas ocasionando conflictos. Sequedad vaginal y una mala lubricación vaginal dificultan la sexualidad y, en ocasiones, puede general dolor que inmediatamente debe tratarse porque eso no es normal. Si hay dolor, además, habrá menor actividad sexual”, indicó la ginecóloga a Diario Textual.

La profesional de la salud dijo que otros síntomas que aparecen en esta etapa son las denominadas “nieblas mentales” que les impiden poder recordar ciertas cosas que siempre tenían en mente, algo que en el ámbito laboral influye mucho. También la osteoporosis, por deficiencia de hormonas, y mayor riesgo cardiovascular.

En términos terapéuticos, resaltó la necesidad de priorizar el ejercicio físico y la tonicidad muscular. “Es prioritario un buen dormir, que incluye el horario y un mínimo de ocho horas. Y sacar los tóxicos, como el tabaco y alcohol, que profundizan los sofocos como también la cafeína”.

Sobre el tratamiento terapéutico, comentó que ciertas mujeres eligen la terapia hormonal de reemplazo, cuando no la tienen contraindicada; de lo contrario, existen también medicamentos no hormonales para disminuir esos sofocos.

“El estilo de vida es prioritario. Dieta equilibrada, con mucho líquido, sin grasas ni tóxicos, ni alcohol. Ejercicio físico y sueño reparador serían los pilares”, remarcó.

Finalmente, consideró que es una etapa de muchos cambios psicosociales importantes, en la que consideró fundamental el acompañamiento psicológico. “Aparecen angustias cuando se manifiesta la disminución de libido, si es que esa parte les entorpece en algo”.

diariotextual