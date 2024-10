La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al menos 280 millones de personas padecen depresión, un 18 % más que hace una década, lo que evidencia un alarmante crecimiento de este trastorno emocional.

El tratamiento habitual se realiza con medicamentos, psicoterapia o ambos. Pero recientemente un ensayo clínico a distancia demostró beneficios en una nueva alternativa. Las personas con depresión mayor podrían aliviar sus síntomas autoadministrándose una forma de estimulación cerebral eléctrica en casa, mediante un dispositivo similar a un gorro de natación que actúa suavemente en ese órgano.

El ensayo en fase 2 fue publicado en Nature Medicine y sus autores descubrieron que los pacientes que siguieron un tratamiento de 10 semanas tuvieron casi el doble de probabilidades de ver su depresión entrar en remisión que aquellos en un grupo de control que realizó el mismo procedimiento con la corriente desconectada. La tasa de remisión en el grupo de estimulación cerebral fue del 44,9%, en comparación con el 21,8% en el grupo de control inactivo.

“Este es un posible tratamiento de primera línea para la depresión”, dijo Cynthia Fu, profesora de neurociencia afectiva y psicoterapia en el King’s College de Londres y autora principal del estudio.

Y añadió: “También se puede utilizar para personas cuya depresión no ha mejorado con la medicación antidepresiva, para quienes no les gusta la medicación antidepresiva o que no quieren hacer psicoterapia”.