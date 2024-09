Se reúnen esta semana, junto a otros gobernadores en Buenos Aires. La amenaza de sus pares de Juntos por el Cambio de manotear la presidencia del Consejo Federal de Inversiones, una caja política de cientos de miles de millones.

Sin hacer caso a los mandobles lanzados por el ex gobernador Carlos Verna -de quién fue su delfín-, Sergio Ziliotto reafirma su acuerdo político con Axel Kicillof de cara al presupuesto del próximo año.

El mandatario pampeano junto a Kicillof y otros gobernadores peronistas se reunirán esta semana en Buenos Aires para intentar coordinar una estrategia que les permita actuar de forma conjunta en lo que resta del año y en las discusiones del Congreso, ante la inminente llegada del Presupuesto 2025.

Este encuentro entre Ziliotto y Kicillof es el primero después que el ex-gobernador Carlos Verna apoyara la decisión del gobierno nacional de Milei y de YPF de instalar la planta de liquifacción de gas en Río Negro. Fue con un mensaje en las redes, en un lejano 31 de julio, pero qué empezó a marcar una agenda política en el gobierno provincial y en el peronismo pampeano.

Esa oportunidad eligió Verna para irrumpir con una velada crítica o matiz político a la estrategia de confrontación abierta del gobernador Ziliotto contra el gobierno nacional. Además, fue un guiño al peronismo pampeano: Kicillof no es el camino.

Pero después hubo otros gestos políticos internos en el ?peronismo: un sector de intendente, llamados no alienados (no alineados con el gobernador Ziliotto) levantó su perfil. Con reuniones, con declaraciones.

Además, la reunión de este grupo de gobernadores que integran Kicillof y Ziliotto, será la primera después de la denuncia por violencia de género que hizo la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández y de que salieran a la luz imágenes y videos que generaron mucho ruido hacia el interior del espacio. Un cimbronazo cuyos alcances todavía no se terminan de mensurar.

El encuentro de los gobernadores peronistas surge cuando trascendió la estrategia de sus pares de Juntos por el Cambio de ir por la presidencia del Consejo Federal de Inversiones, una caja política de cientos de miles de millones anuales que siempre manejó el peronismo. Con el dominio de diez provincias, los mandatarios de JxC desafiarán esa hegemonía.

El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles y, además de la presencia de Ziliotto y Kicillof, estarán los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Formosa, Gildo Insfrán.

No cuentan en la partida a los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, a quienes miran con desconfianza por tener una relación poco combativa con el gobierno del presidente Javier Milei.

La idea de los mandatarios es buscar consensos para actuar alineados contra las políticas del gobierno nacional en los próximos meses.

Entre los temas centrales a discutir estarán la situación social y económica del país, y las discusiones parlamentarias que se vienen, especialmente el Presupuesto 2025 que tiene que presentar el Ministerio de Economía en septiembre.

El contenido del cálculo de ingresos y gastos de la administración nacional es clave para las provincias, que desde la llegada de los libertarios reclaman por los recortes de recursos y la falta de envío de fondos correspondientes a la coparticipación.

Además, tienen en agenda la aprobación o no del pliego del juez federal Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema de Justicia.

Para más adelante quedarán las definiciones sobre el Partido Justicialista y las pretensiones de varios sectores de quedarse con la silla principal de la sede de Matheu, que ocupó Fernández hasta hace poco.

ElDiarioDeLaPampa