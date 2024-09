El gobernador Sergio Ziliotto participó de dos reuniones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el eje central de la agenda fue la pelea por mayores recursos ante el brutal ajuste que impulsó Javier Milei desde su llegada a la presidencia. Hubo puentes con sectores de la oposición, ya que en uno de los cónclaves estuvieron presentes los legisladores nacionales Nicolás Massot y Emilio Monzó, ambos del bloque Encuentro Federal que conduce Miguel Angel Pichetto.

El primer encuentro fue con los diputados y estuvo presente Ziliotto y su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Con ellos comenzaron un diálogo político de cara al tratamiento de proyectos que estén relacionado a recursos, particularmente el Presupuesto Nacional 2025 que debe presentarse en pocos días. «Se trabajó en la búsqueda de una estrategia legislativa conjunta que les permita a las provincias pelear por más recursos, sumando votos al momento de definir cuestiones presupuestarias», explicaron desde el entorno del mandatario pampeana.

En la segunda reunión participaron los gobernadores del Partido Justicialista. Se trata de los cónclaves que habitualmente realizan, ya sea por videoconferencia o de manera presencial, para analizar la coyuntura.

Un país federal.

Tras ambos encuentros, Ziliotto explicó que abordaron «como siempre los temas comunes que tenemos los gobernadores y que siempre nos preocupan. En este caso, en una coyuntura muy especial porque en poco tiempo el gobierno enviará el presupuesto nacional al Congreso».

En ese sentido, indicó que la intención es «saber de qué manera» los gobernadores pueden defender los recursos de las provincias. «Por eso estamos hablando con mandatarios de todos los signos políticos, y legisladores de otras bancadas, porque han visto que han estado diputados que no pertenecen a la banda de Unión por la Patria», destacó.

«Es una cuestión no solo constitucional, tiene que ver con el funcionamiento de un país federal, con igualdad de oportunidades y con inclusión. Es garantizar los recursos de las provincias», añadió.

En relación al encuentro con Massot y Monzó, recordó que se conocen desde la época en la que compartieron bancas en la cámara baja. «Ellos también tienen una visión federal y de entender que así como el gobierno nacional reclama gobernabilidad, que a partir de la representatividad popular necesitan tener las leyes que ellos creen convenientes para gobernar el país, esa gobernabilidad es una avenida de ida y vuelta, y las provincias y los municipios necesitamos también recursos», señaló.

Un gran acuerdo.

Ziliotto planteó que es necesario que haya «un gran acuerdo» que pase por el Congreso de la Nación. «No vamos a utilizar ninguna herramienta que no pase por el funcionamiento de las instituciones, la división de poderes y en el marco de la Constitución», señaló.

– Hay una nueva marcha de jubilados, se anuncia para el viernes un corte del Puente Pueyrredón y organizaciones sociales marchan la semana que viene, ¿ven un aumento de la conflictividad social producto de las medidas tomadas por el gobierno?

– Es lógico, cuando la gente no llega a fin de mes, cuando no tiene recursos, cuando ve que día a día está perdiendo derechos… Claramente va a haber una rebelión social natural, más allá si la conducen dirigentes o no.

– ¿Hubo alguna determinación respecto al futuro del PJ?

– El tema partidario no se trató. Hoy los gobernadores estamos en la trinchera, en el día a día, no es cuestión de andar pensando en el interés de los dirigentes, sino en ver cómo le mejoramos la vida a la gente y que pueda como mínimo llegar a fin de mes.