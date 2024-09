El presidente de la Nación, Javier Milei, presentará hoy el proyecto de Presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados. En La Pampa, estiman que no será favorable para las provincias y que el ajuste se profundizará en ese sentido.

El acto está previsto para las 21 y lo que se vaya a anunciar no despierta mayor expectativa en Casa de Gobierno. Según fuentes consultadas por este diario, lo que se aguarda es que el proyecto de presupuesto esté en sintonía con la «línea que está llevando la gestión» libertaria hasta el momento, con una «fuerte restricción del gasto público y en el recorte de las transferencias a las provincias».

Si lo que sospechan en el Centro Cívico se concreta, la provincia sufriría un duro golpe. Es preciso recordar que el Presupuesto pampeano para el año en curso tuvo que reducirse en un 25 %, pero que con el correr de los meses el ajuste se profundizó. «Pusimos las obras que tenían financiamiento nacional, porque Milei había dicho que iba a terminar las obras en ejecución. Están en el presupuesto, pero se están solventando con fondos provinciales. O sea, que debe haber sido un 40 % lo que cortó Milei del presupuesto original», explicó en su momento el ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, durante una entrevista dijo, a esto se le sumó la no transferencia de recursos para las cajas previsionales y otros ítems estipulados por ley.

Panorama claro.

De todas maneras, por lo pronto se trata de expectativas y en Casa de Gobierno quieren conocer el proyecto para poder contar con un panorama más claro. «Vamos a esperar para ver qué variables macroeconómicas estiman», aseguraron.

Esto es un aspecto clave, debido a que de esta manera se podrá estimar «el impacto que tiene en la proyección de recursos que tendremos». Esto también había sido advertido por Bisterfeld, cuando explicó que «otro de los grandes problemas, y que no pasó nunca, es que no tenemos variables macroeconómicas que nos debe brindar Nación. Son las básicas: el crecimiento del PBI, que nos permite estimar la recaudación, el valor del dólar y cómo se va a mover la inflación. Las pedimos en enero, porque recordemos que Milei asumió y no presentó el Presupuesto 2024, y hasta hoy no nos han brindado nada». Esto derivó en una falta de certezas total que obligó a las autoridades a proyectar el flujo de ingresos y egresos mes a mes.

Representación pampeana.

Durante el acto que encabezará el presidente hoy, habrá unas 80 bancas vacías. Esto se debe a que el bloque de Unión por la Patria, que cuenta con 99 integrantes, no estará presente en su totalidad para no someterse a las agresiones de Milei. A esto hay que sumar que desistieron de participar los senadores de Unión por la Patria, que también estaban invitados pese a que es Diputados la cámara de origen del tratamiento legislativo del proyecto de Presupuesto.

Según informó la agencia NA, se definió que solo asistan los 19 legisladores de UxP que integran la comisión de Presupuesto y Hacienda. Por ello, de los pampeanos que integran dicho bloque solo estará Ariel Rauschenberger.

En el caso de los otros legisladores que representan a La Pampa, los dos del PRO estarán presentes. Se trata de Martín Ardohain y Martín Maquieyra. «Se espera un balance económico de la situación del país y de los próximos meses», afirmó Maquieyra a este portal. LA ARENA

En relación al Presupuesto, consideró que en base a lo que ha planteado la gestión libertaria sería «de equilibrio fiscal, donde todos los gastos tendrán su contrapartida con los ingresos y que el fisco no necesite financiamiento de deuda ni de emisión monetaria. Seguramente se hará mucho eje en eso, que es la política que está teniendo el gobierno hasta ahora», dijo Maquieyra a este diario. LA ARENA

La única representante del radicalismo pampeano es la diputada Marcela Coli, quien no asistirá. Consultada por este diario sobre las razones, explicó que «simplemente porque será una presentación sin preguntas, por lo tanto no tiene sentido ser un espectador. Sí será vital estar en cada comisión que debata el mismo, que allí es muy importante que concurran todos los Ministerios».