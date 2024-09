El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, manifestó en C5N que la quita de subsidios a la línea de colectivos a partir del 1° de septiembre, que determinó el Gobierno de Javier Milei, tiene la intención de afectar a la administración que encabeza el gobernador Axel Kicillof y también a los habitantes del territorio bonaerense.

«Esto es contra la provincia y los bonaerenses, no tengo ninguna duda. Faltan cuatro meses para que termine el año fiscal, el Gobierno nacional no tenía ninguna necesidad de tomar esta medida en tan poco tiempo. Fundamentalmente no hacía mella en el presupuesto nacional, lo que sí estamos viendo es que quieren construir un equilibrio fiscal trucho, trasladándose a la gente y a las provincias», explicó el funcionario.

Durante la entrevista con Daniela Ballester, el encargado de la cartera de transporte de la PBA expuso cómo será el incremento para los pasajeros que tomen dos o tres colectivos, ya que no se aplicará el descuento de la red SUBE: «Para los que tomen dos unidades de ida y de vuelta el incremento será del 25%, aquellas que tomen tres, llegará al 40%. Tenemos la confirmación de que Nación Servicios, el sábado a las 22, implementó esta baja».

En tal sentido, D’Onofrio aclaró en No la ven que espera que no haya diferencias en la medida que adoptó la gestión libertaria: «No quisiera encontrarme el lunes con la sorpresa que solos los bonaerenses fuimos los desconectados y que las unidades de la Ciudad de Buenos Aires siguen con el descuento».

«La provincia de Buenos Aires pagará el 100% de los subsidios»

A partir del lunes, los ciudadanos que utilicen dos o tres colectivos para trasladarse hacia los lugares donde ejercen sus trabajos notarán una suba en el gasto, ya que aquellas líneas que pertenecen a una sola jurisdicción no formarán parte de la red SUBE. A pesar de ello, no habrá incrementos en la tarifa, al menos en la provincia de Buenos Aires, debido a que se abonará el 100% de los subsidios.

«Con la provincia de Buenos Aires no puede haber ningún cambio porque nosotros pagamos el 100% de los subsidios, con lo cual no hay modificación en las tarifas. Si está confirmado que a partir del lunes, el boleto integrado no se aplica más el descuento», indicó Jorge D’Onofrio en C5N.

El impacto del tarifazo: 7 de cada 10 argentinos utilizan el colectivo para ir a trabajar

Un estudio reveló que 7 de cada 10 trabajadores se trasladan diariamente en colectivos para cumplir sus funciones en sus respectivas empresas. Además, advirtió que el incremento del 600% en los boletos, desde que asumió el presidente Javier Milei, generan una gran dificultad cotidiana.

El informe de Adecco remarcó que, al consultar el medio de transporte que se utiliza habitualmente, «la amplia mayoría se traslada en colectivo 68% (10% más que en el estudio de 2023), seguida de un 32% que viaja en auto». Otras opciones son tren (18%), subte (16%) y caminar (13%).

Cada ciudadano cuenta con un presupuesto diario para viajar a su lugar de empleo y, ante el aumento sideral del boleto, deberán destinar mayor cantidad de dinero: «Para más de 7 de cada 10 encuestados, el incremento en las tarifas del transporte público representa un problema a la hora de ir al trabajo», señaló el informe.