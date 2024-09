Sin dudas, Pamela Anderson quedó en el recuerdo de más de una generación. Y es que la actriz fue una de las celebridades más populares en la década de 1990 tras saltar a la fama gracias a su papel en la serie televisiva Baywatch y su imagen se mediatizó cuando se filtró un video que tenía que ver con su intimidad y vida sexual.

Y si bien a los 57 años la actriz y modelo se alejó de tanta exposición, dejó Los Ángeles y vive desde hace cuatro años en una granja en su Canadá natal, todos recuerdan esa femme fatal que supo despertar suspiros y ser taap de las revistas más importantes.

Por eso, para recordarla y debido a cierto parecido que tienen con Coty Romero Paparazzi y la ex participante de Gran Hermano decidieron homenajearla pretendiendo representar sus emblemáticas producciones de fotos. “¡Las casualidades de la vida! Mi tío que siempre nos llama con mis hermanas con nombre de famosos a mi siempre me decía que era parecida a la Anderson”, comenzó la futura concursante del Cantando.

-¿Qué te llevó a aceptar este desafío?

-Cuando me dijeron de hacer esta sección me emocionó porque veía que se venían haciendo varias muy lindas y no me imaginé que me iban a llamar pero cuando surgió y encima Pamela Anderson me puse contenta. Ella es una bomba y que me hayan elegido para emularla me hizo re feliz. Y mi tío que me acompañó a todos los casting y si no fuera por él no estaría donde estoy me decía eso que me parecía.

-¿Sabías de ella?

-Cuando me dijeron tuve que preguntar si era argentina, imaginate. No la conocía pero solo la escuché nombrar porque es re conocida. Hoy en día lo sé porque la estuve investigando antes de hacer las fotos. Pero no sabía quién era ni qué tan icónica.

-¡Y no sabés nadar!

-Soy cero natación. No sé nadar directamente. Así que me da miedo. No podía ser nunca una guardavidas. Me gusta ir a la playa pero la verdad que no sé nadar. Siempre voy hasta con salvavidas. Me da como miedo.

-Ella fue muy famosa, ¿cómo te llevás vos con la popularidad?

-Bastante bien ahora. Lo estuve trabajando un montón, al igual que los comentarios y que se metan en tu vida. Ella era a grandes escalas pero estoy mejor con eso.

-A ella le gustaba explotar su sensualidad. ¿A vos también?

-No lo uso a ese recurso demasiado. Hay veces que cuando hago fotos, las ultimas de mi instagram, también son más sensuales porque está bueno a veces mostrarse multifacética. Ya sea tierna, sensual, look deportivo, etc. No sé si tan sensual como ella.

-¿Harías tapas como las que Pamela hizo en Playboy?

-Por ahora no. No lo descarto porque no sé en un futuro. Me han ofrecido ya reiteradas veces y a todas las personas y marcas les dije que no, pero por una cuestión de que no me siento preparada o no creo necesitarlo.

-¿Ahora pudiste ver algo de Baywatch?

-Me han aparecido en Tiktok y redes algunas imágenes y videos y vi un poquito. No llegué a la película de la remake.

-Por último, ¿qué dijo Nacho, tu novio, cuándo se enteró de esta producción?

-Le había comentado antes de hacer las fotos que iba a emular a esta diosa y él me dijo que sí, se ve que la conocía y que le parecía bueno que me hayan elegido. Después, cuando terminé las fotos le mandé fotitos de las que se ven una sola vez para no spoilear mucho y me dijo que estaba increíble y que salí muy hermosa. Me quedé encantada con la belleza que tiene Anderson y como lucía en cámara. Me dieron ganas de ver la serie.

Fotos: Chris Beliera. Video: Ramiro Palais. Producción: Luciana Elbusto. Arte y Retoque digital: Gustavo Ramírez. Coordinación de diseño: Darío Alvarellos. Make up: Fer Correa. Peinó: Nestor Fuentes