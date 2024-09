La RTO entrará finalmente en vigencia en medio de una fuerte polémica entre el municipio y la oposición, que objetó la medida y reclamó la suspensión. Los concejales opositores sostienen que no puede implementarse porque el taller Técnica Sur no está habilitado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y por el estado de las calles de la ciudad. Además, creen que va a ser un golpe al bolsillo de la gente.

Intentaron por todos los medios frenar la entrada en vigencia de la RTO, pero no pudieron. El intendente Luciano di Nápoli se mantuvo firme y hasta dio de baja el convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial por demorar la autorización del taller. Tampoco hizo caso a pronunciamientos de concejos deliberantes de localidades pampeanas -Quemú Quemú, Colonia Barón, Bernardo Larroudé y Macachín- que, incluso con el acompañamiento del PJ, rechazaron la medida.

El juez de Faltas de Santa Rosa salió a defender la RTO. “El objetivo no es recaudatorio, es aportar un elemento más a la seguridad vial”, dijo a Radio Textual (LU 33) y explicó que «habrá un período de adaptación para que los vecinos se adapten a la norma».

“La vigencia de la revisión técnica tiene casi 15 años en casi todo el país y La Pampa es una isla”, dijo.

“No es tan grande el costo, estamos hablando de 40 mil pesos. Convengamos que ese monto es un tanque de nafta. Me parece que no es tan alto como para hacer hincapié en eso y no en el beneficio”, sostuvo.

¿Qué pasa si no se hace la RTO? “La multa es de 300 unidades fijas de combustible, que son $300 mil. Si el pago es voluntario y anticipado se descuenta el 50% y hay otras opciones como bajar multa si no tiene antecedente o intimarlo a corregir la situación”, explicó.

“Lo que debe entender el vecino y vecina que si anda sin la RTO es lo mismo que circular sin seguro”, comparó.

El costo de la RTO a un auto o SUV cuesta $32.000, mientras que una pick up o furgón, $46.000. En tanto, para los taxis, remis y transporte escolar, $20.000; y para los minibús o colectivos, $65.000.

Además, para los camiones de 2 o 3 ejes, el valor de hacer la RTO es de $90.000, mientras que los trailers menores a 750 kilos, $55.000, y los superiores a esa carga, $73.000.

En cuanto a las motos, las de menos de 250 cc. deberán abonar $9.000, más de 251 y hasta 600 cc., $18.000 y las que superen los 601 cc., $24.000.

diariotextual