El dueño de la red social, que mantiene un aceitado vínculo con el Presidente, afirmó que el líder de La Libertad Avanza «está haciendo un trabajo increíble».

El dueño de la red social X (ex Twitter), Elon Musk, elogió al presidente Javier Milei y marcó que se encuentra «haciendo un trabajo increíble devolviendo a Argentina a su grandeza». Fue en medio del bloqueo de la plataforma en Brasil por una determinación de la Corte Suprema de ese país.

En una publicación en X, Musk, quien mantiene un aceitado vínculo con Milei, destacó la gestión presidencial del líder de La Libertad Avanza. «El presidente Javier Milei está haciendo un trabajo increíble devolviendo a Argentina su grandeza», expresó el magnate. Luego, el jefe de Estado le agradeció: «Muchas gracias por tus palabras».

En tanto, el magnate subrayó el lugar de la Argentina con respecto a la visión de otros países. «No hay de qué. El ejemplo que están dando con Argentina será un modelo útil para el resto del mundo», afirmó.

Por su parte, en otra respuesta, el jefe de Estado expuso el objetivo de su administración: «Exactamente. Trabajamos para mostrar al mundo que abrazar las ideas de la libertad trae prosperidad. Viva la libertad, carajo».

EXACTLY…!!!

We work to show the world that embracing the ideas of freedom brings prosperity…

VIVA LA LIBERTAD CARAJO

— Javier Milei (@JMilei) September 2, 2024

El intercambio entre Javier Milei y Elon Musk se produjo en medio del bloqueo de X en Brasil

La Corte Suprema de Brasil ratificó la suspensión de la red social X en el país vecino y argumentó su determinación debido a incumplimientos sociales de la plataforma cuyo dueño es el magnate Elon Musk.

El bloqueo de la Corte Suprema de Brasil a X se produjo tras la determinación de uno de sus integrantes, Alexandre de Moraes, y ahora el máximo tribunal ratificó la decisión, con el apoyo de la medida de los cinco miembros a través de una reunión virtual. «Elon Musk demostró su total irrespeto a la soberanía brasileña y, en especial, al poder judicial, colocándose como verdadero ente supranacional e inmune a las leyes de cada país», marcó el juez.

El dictamen del magistrado, que se dio a conocer el viernes, decretó la «suspensión inmediata, completa e integral del funcionamiento de ‘X Brasil Internet LTDA’ en territorio nacional».

También pidió a Google y Apple, así como a empresas proveedoras de internet, «introducir obstáculos tecnológicos capaces de impedir la utilización de la aplicación X» y el ingreso al sitio web.

La suspensión responde a un ultimátum lanzado por Moraes contra X el miércoles para que la plataforma informara a su representante legal so pena de bloquearla en el gigante latinoamericano.