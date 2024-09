El Chaqueño Palavecino sorprendió con un anuncia que marca un hito en su carrera musical. El famoso referente de folklore habló de su próximo paso a nivel profesional y adelantó su entusiasmo por volver a brindar un recital en un lugar tan importante.

En el marco de la fiesta por un nuevo aniversario de Manaos, el famoso cantante estuvo presente como uno de los «embajadores» de la marca de La Matanza y brindó un recital libre y gratuito. Sin embargo, antes de subir al escenario, brindó una nota con C5N en donde se mostró muy feliz por su próximo show en el Movistar Arena.

«Vamos a estar el 24 de octubre, un día jueves, en el Movistar. Por primera vez. Siempre hice los teatros», empezó por decir Palavecino. Aunque si bien el es una importante figura de la música nacional, esta vez se presentará en el estadio que tiene capacidad para 15 mil personas, lo que supone un gran desafío para el público de Buenos Aires.

Así, el cantante sumó: «Siempre hay que estar con los porteños y con los bonaerenses. Yo he sido aceptado, gracias a Dios, con lo mío desde hace muchos años». Cada vez que el El Chaqueño llega a Buenos Aires genera un gran furor entre sus seguidores, quienes lo siguen a dónde se que vaya.

Cómo comprar entradas para El Chaqueño Palavecino en el Movistar Arena

Todavía quedan algunos lugares disponibles para ir a ver el espectáculo en el famoso estadio de Villa Crespo. Para comprarlas, se debe ingresar a la página oficial del Movistar Arena, hacerse una cuenta y operar directamente desde ahí, seleccionando ubicación y medio de pago. Las entradas arrancan desde los $20.000.

El folklore argentino no sabía la historia del Chaqueño Palavecino con Justin Bieber: «En Las Vegas»

El Chaqueño Palavecino contó una historia inédita que causó todo tipo de reacciones en el mundo de la música. El experimentado artista de 64 años brindó una entrevista y relató una anécdota de cuando estaba en Las Vegas junto a varios músicos del ámbito del folklore argentino y coincidió con nada menos que la estrella pop canadiense Justin Bieber.

Hace pocos días, El Chaqueño Palavecino estuvo en el programa de streaming Ya Te Wavisá que se emite por el canal de YouTube de Una Multimedios. Entre otras cosas, aprovechó para contar la historia que lo une con Justin Bieber en Las Vegas, un vínculo que nadie esperaba que pueda suceder por la diferencia generacional y de enfoque musical.

«Resulta de que estábamos en Las Vegas en la segunda pelea del Chino Maidana con Floyd Mayweather. Yo fui a cantar y tenía que salir desde el camarín de él cantando hasta el ring», introdujo poniendo un poco de contexto a su presencia en la famosa ciudad estadounidense. «En eso andaba un flaquito, un rubito que entraba y salía y le pregunto a un policía que hablaba bien español ‘¿quién es?'», señaló sobre el momento en que se enteró que ese «rubito» era el mismísimo Justin Bieber, con quien reveló que se saludaron cordialmente por ser los dos artistas que musicalizaban a los respectivos boxeadores.

«Vuelvo, estábamos en el mismo hotel todos. Me encuentro con Jorge Rojas, Los Tekis, y les cuento el caso. Me dice Jorge ‘¿te sacás una foto? ¿Cómo no te vas a sacar una foto?’ ‘¿Pero quién es?’ Le digo», recordó entre risas por el desconcierto que le generó que mucha gente le hable del cantante pop canadiense, a quien no conocía. Maidana y Mayweather se enfrentaron en dos oportunidades en 2014 y en ambas ganó el boxeador norteamericano.