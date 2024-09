Personal policial de 25 de Mayo secuestró una camioneta y productos cárnicos que eran transportados sin cadena de frío ni los correspondientes permisos.

Personal del Área De Seguridad Rural de la Unidad Regional IV realizó este martes por la tarde un procedimiento donde se decomisó carne que era trasladada de manera clandestina. Por el hecho, se Iniciaron actuaciones de oficio por Infracción a la Ley Provincial N° 817 Art. 26 inc. C y D, Art. 29 inc. C y E, con intervención de la Dirección Provincial de Ganadería.

La policía rural logró interceptar un vehículo tipo Pick-up, marca Toyota, modelo Hilux cabina simple color blanca, el cual se dirigía con destino a la localidad de vecina de Catriel, en Rio Negro.

Al ser consultado conductor y acompañante por elementos transportados manifiestan de manera espontánea que trasladaban productos cárnicos, por lo que se los traslada hasta sede de Unidad Regional IV, donde se convoca la presencia de dos testigos hábiles y del Inspector General de Bromatología del municipio, quien constato que los infractores transportaban productos cárnicos en vehículo inadecuado, sin cadena de frio y desobedeciendo las normas de traslado de productos cárnicos.

Posteriormente, se procedió al decomiso de Setecientos cincuenta y ocho kilogramos (758 kg) de producto cárnico, al secuestro de un chuchillo tipo criollo con vaina de cuero y de la camioneta.

Por último, se trasladó la carne decomisada hasta el relleno sanitario municipal donde se procedió a su correcta incineración. EL DIARIO.