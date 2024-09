Tras anticipar que está dispuesto a ceder el control de las operaciones de Aerolíneas Argentinas en caso de que continúen las medidas de fuerza de los gremios aeronáuticos, esta tarde el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibieron en la Casa Rosada a representantes de la compañía brasileña Gol. Una muestra de que iniciaron conversaciones formales y están dispuestos a llevar a cabo el plan para reducir el conflicto gremial que hasta ahora se había planteado solo a modo de advertencia.

El Gobierno buscó mantener en las sombras el encuentro, que comenzó a las 15 en el Salón de los Escudos de la vicejefatura del Interior, y del cual participaba también el secretario de Transporte, Franco Mogetta, uno de los protagonistas en el conflicto con los sindicatos. «Se están evaluando opciones», dijeron en Balcarce 50, escuetos. Gol integra el Grupo Abra, conformado por la colombiana Avianca y la brasileña Gol, y sonaba como posible comprador de una parte de AA, cuando se discutía su privatización en la primera etapa de Bases.

En principio, Milei no se sumó a la conversación, a pesar de que, inusualmente para un viernes, se encuentra en la Casa Rosada desde la mañana. El Presidente solo

tenía en agenda reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados de Israel. A través de sus funcionarios, el jefe de Estado había planteado en los últimos días una solución unilateral al conflicto con Aerolíneas Argentinas, donde los pilotos y otros gremios aeronáuticos presionan con paros por una recomposición salarial. Según advirtieron por distintas vías, buscarían que otra empresa aérea latinoamericana se haga cargo de las operaciones de la línea de bandera, en principio, de cabotaje. No habían dado, sin embargo, precisiones sobre conversaciones con empresas puntuales.

Además, dijeron que apoyarían en el Congreso un proyecto de ley que impulsa el diputado de PRO muy afín al Gobierno, Hernán Lombardi, para concretar la privatización de AA, que había quedado eliminada de la lista inicial propuesta por el oficialismo en la primera Ley Bases.

Ese plan había empezado a delinearse anteayer, en un encuentro, también en la sede de Interior, entre Francos y Caputo, junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de Aerolíneas, Fabián Lombardo; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

En ese momento no se habían puesto en marcha acciones concretas, o al menos no se habían dado a conocer. «Le damos tiempo a que los gremios arreglen la paritaria hasta mediados de octubre, porque no hasta el 17 de octubre. Se puede llamar presión, les estamos diciendo que no es una amenaza vacía, te la vamos a poner», dijeron en Gobierno ayer. Sin embargo, hoy avanzaron con una charla de tipo institucional, en el Palacio de Gobierno.

Por ahora se reservan los detalles técnicos y jurídicos de la ejecución de un eventual traspaso de operaciones. Solo dejaron saber que una fecha clave es el 17 de octubre, cuando se vence el plazo para que el Estado nombre a los recién renunciados gerentes de operaciones y de seguridad operacional de Aerolíneas.

La última oferta del Gobierno en la disputa slaarial fue del 11%, pero los trabajadores reclaman una suma cercana al 80%. Por ahora, de los cinco gremios, sólo dos aceptaron UPSA (Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales) y APTA (Asociación Personal Técnico Aeronáutico), que agrupan a cerca del 30% de los empleados. El resto se mantiene en pie de guerra..