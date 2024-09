Buenos Aires – Protagonistas de una rivalidad centenaria y cargada de cruces históricos, Boca y River animarán esta tarde un nuevo episodio del Superclásico del fútbol argentino en la Bombonera, en la decimoquinta fecha de la Liga Profesional.

El duelo entre los clubes más populares de Argentina encuentra a los rivales eternos igualados en la tabla de posiciones con 21 puntos y lejos del puntero Vélez (30), aunque el clima es muy distinto de un lado y del otro.

Boca, el local, viene de perder un clásico contra Racing (2-1) que volvió a dejarlo lejos de los primeros puestos, inmerso en una campaña irregular, en la que el entrenador Diego Martínez se ha quedado con poco crédito, por lo que un triunfo puede hacerle recuperar apoyo, pero una caída en la Bombonera tendría un costo muy duro para su continuidad.

El Xeneize es muy fuerte en su estadio donde ganó 13 de sus últimos 17 partidos, pero disminuye notoriamente su juego fuera de casa, con tres meses sin victorias como visitante (cuatro empates y cuatro derrotas) en las últimas salidas de su casa.

Eliminado prematuramente de la Sudamericana en octavos, al Xeneize solo le quedan por delante la Liga y la Copa Argentina como últimas opciones para festejar y conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

En cambio, River está en los cuartos de final de la Libertadores, liderado por Marcelo Gallardo y con perspectivas de seguir en carrera luego de rescatar un empate 1-1 en la visita a Colo Colo de Chile.

El Superclásico encuentra al Millonario medio de una serie copera con expectativas de lograr la clasificación a semifinales en el desquite que se jugará el martes en el Monumental.

Gallardo no quiere descuidar el duelo contra el archienemigo con la certeza de que una victoria a domicilio le puede dar un impulso enorme de cara a la recta final del campeonato. No obstante, está obligado a hacer cambios para no arriesgar el físico de sus jugadores.

Además desde las 19 Instituto – Barracas, y Newell’s – Tigre, y 21:15, Defensa y Justicia – San Lorenzo.