«La mejor política industrial es terminar con la inflación, devolverle el futuro a los argentinos de a pie, la posibilidad de planificar, ahorrar y ser dueños de sus decisiones económicas. Solo si al conjunto de la sociedad le va bien, le puede ir bien a la industria de manera sostenible. Estabilidad significa libertad», subrayó.

Milei apuntó contra los «costos laborales que se desprenden de regulaciones vetustas» e impiden que las empresas argentinas puedan «competir en el mundo». «Hay que entenderlo de una vez: las leyes laborales argentinas son al trabajador lo mismo que la fracasada ley de alquileres a los inquilinos», aseguró.

También destacó que la reducción del Impuesto PAIS, que pasó del 17,5% al 7,5% y se eliminará definitivamente en diciembre, «ayuda a bajar costos operativos, mejorando la competitividad de nuestra industria».

«El RIGI se reglamentó hace algunas semanas y ya esperamos inversiones por más de u$s50.000 millones. Además mejoramos el pago a importadores y actualmente estamos pagando el 90% de las importaciones frente al 15% que se pagaba en noviembre de 2023», señaló el Presidente.

«En ocho meses solucionamos un problema de deuda comercial récord sin precedentes mundiales. Podríamos hasta decir que salvamos al sector, y aún al día de hoy y con tantos anuncios positivos a cuestas tenemos que escuchar a algunos degenerados fiscales hablar de ‘industricidio'», cuestionó.

Milei le agradeció a los industriales «la generosidad y buena fe que han tenido con nuestro proyecto de país. Han sido pacientes sobrellevando estos nueve meses de gobierno, que yo sé que han sido arduos. Y han sido valientes al acompañar junto al resto de las cámaras empresariales cuando celebramos el Pacto de Mayo», reconoció.

El jefe de Estado vaticinó que «con el aumento en competitividad que traerán las reformas va a haber un boom industrial genuino que todavía no podemos siquiera imaginar», pero advirtió: «¿Esto quiere decir que todos van a ganar? No, porque eso sería mentir».

«Muchos han disfrutado por demasiado tiempo del beneplácito que el conjunto de los argentinos les dio en subsidios, exenciones y aranceles a la competencia», señaló. «¿Cuánto más se le puede exigir al conjunto de los argentinos que, al final del día, es el que paga con el sudor de su frente por esos privilegios?», cuestionó.

«El cambio, para muchos, va a implicar aprender a andar en bicicleta sin rueditas. La mayoría seguramente va a hacer equilibrio. La realidad misma va a separar la paja del trigo. Dicho en criollo: a los que no necesitan el curro para vender les va a ir bien. De nuestra parte vamos a hacer lo máximo posible para que la transición del modelo de la decadencia al de la libertad no deje empresas ni laburantes afuera. No los vamos a dejar tirados», prometió.

«Vamos a abrir la economía cuando estén dadas las condiciones estructurales para que las empresas competitivas sean lo más competitivas posible. No vamos a apurar los tiempos de ninguna decisión si no están dadas primero las condiciones para que esa medida tenga éxito. En mí van a encontrar un aliado del sector privado», concluyó.

Participaron del evento el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, junto a los empresarios Gustavo Weiss (Camarco), Javier Martínez Álvarez (Tenaris), Alejandro Bulgheroni (PAE), Martín Cabrales (Cabrales), Javier Goñi (Ledesma) y Jaime Campos (AEA), entre otros.