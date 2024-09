Uno a uno los grupos que no deberán pagar el Monotributo

Las siguientes personas que no deberán abonar este incremento en el noveno mes del año serán las siguientes:

Trabajadores independientes promovidos Asociados a cooperativas: están exentos siempre que sus ingresos brutos no superen el máximo establecido para la categoría

A.Locadores de bienes inmuebles: quienes se dediquen exclusivamente al alquiler de inmuebles (sin importar el destino del bien) y mantengan en locación no más de dos propiedadesInscriptos en el Registro Nacional de Efectores: mientras sus ingresos brutos no excedan los valores de la categoría A, no deben pagar el impuesto.Productores primarios: aquellos cuya actividad principal sea el cultivo de tabaco, caña de azúcar, yerba mate o té, y cuyos ingresos brutos no superen los valores de la categoría D, quedan exceptuados.