El gobernador Sergio Ziliotto dijo que nadie le planteó que haya intendentes no alineados con su gestión. «No son discusiones que tengamos que dar hoy. A mí me preocupa que la gente tenga alimento», replicó.

El gobernador Sergio Ziliotto afirmó que no entiende el mote de «no alineados» de los intendentes de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, de Pico, Fernanda Alonso, y de Toay, Ariel Rojas, quienes vienen reuniéndose desde hace meses y hace un par de semanas fueron a pedir la bendición del exgobernador Carlos Verna, en una cena que compartieron en el búnker del líder de la Plural, en la ciudad norteña.

«Tenemos que estar alineados con la gente», dijo sobre la movida de los intendentes. Y tiró que «habría que preguntarles a ellos» si están encolumnados detrás del liderazgo de Verna. Los tres intendentes de las ciudades más importantes le escamotearon la firma en las últimas horas a un documento del resto de los jefes comunales peronistas, en respaldo a la gestión del gobernador.

-¿Considera a Alonso, a Rojas y a Di Nápoli como intendentes no alineados a su gestión? -le consultaron este martes durante un acto en la UNLPam.

–Yo cuando leo por ejemplo los diarios, porque personalmente no he tenido ningún tipo de apreciaciones, la verdad que no lo entiendo. Si alineados, no sabemos con quién. Creo que hoy tenemos que estar alineados con la gente.

-¿No están alineados con Verna?

-Mirá, habría que preguntarles a ellos. La verdad que no son discusiones que hoy tenemos que dar. Yo tengo una responsabilidad de gobernar día a día y me preocupa que la gente tenga alimento.

-¿Y cómo toma ese acercamiento de Di Nápoli con Alonso?

-Bienvenida a la política, bienvenido el involucramiento, creo que nosotros tenemos que, como partido popular, tenemos que tener la mayor cantidad de candidatos. Yo no puedo ir por una reelección, pero por encima de todo eso tengo una agenda totalmente completa y viendo cómo resolvemos los problemas de la gente en un escenario donde tenemos una gran estrechez de recursos y en lo cual hay que poner cada día más inventiva y ver de qué manera seguimos dando respuestas.

-¿Hizo bien Di Nápoli en irse de La Cámpora?

-Tenés que preguntarle a él.

ElDiarioDeLaPampa