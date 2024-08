El gremio docente realizó un Congreso y manifestó su preocupación por la implementación del impuesto para la cuarta categoría. CTERA presentó un amparo y evalúan medidas de fuerza.

La Unión de Trabajadores y trabajadoras de la Educación de La Pampa (UTELPa) realizó este viernes un Congreso ordinario, donde se repasó la política gremial y se manifestó en contra de la reimplementación del Impuesto a las Ganancias. «La aplicación de la nueva ley es mucho más dura», indicaron las dirigentes gremiales.

Luego del congreso, la dirigencia docente realizó una conferencia de prensa donde dieron detalles de lo tratado y las preocupaciones del sector. «En este Congreso ordinario dimos cuenta de lo realizado, las finanzas y la política gremial, las acciones a seguir en este periodo por parte de UTELPa», sostuvo la secretaria general, Rosana Gugliara.

«Un tema muy preocupante y neurálgico en la discusión de la política gremial es el desfinanciamiento de la educación pública y el ataque a derechos de trabajadores y trabajadoras en este contexto político que estamos viviendo, junto al impuesto a las ganancias que vuelve a afectar a la cuarta categoría, entre ellos las y los trabajadores de la educación», añadió la gremialista.

Gugliara indicó que «CTERA presentó un amparo a nivel nacional para que se desestime y no tengamos que volver a pagar Ganancias. Ya habíamos logrado firmar acuerdos paritarios nacionales en el gobierno anterior para que las y los trabajadores de la educación no pagaran. Y en La Pampa había un decreto de 2016 por el que no pagábamos Ganancias los activos, pero si los jubilados»

Y advirtió que «con la aprobación de la Ley Bases, aparece esta reforma tributaria donde volveremos a pagar Ganancias, pero los que realimente más ganan no lo van a hacer o va a ser mínimo su aporte. Por eso repudiamos este impuesto que va a atentar contra el bolsillo de los trabajadores de nuestro país».

Del congreso participaron representantes de todas las seccionales y las representantes de UTELPa en CTERA, Lilia López (secretaria de género) y Noemí Tejeda (secretaría de salud laboral) y se aprobó un «rechazo unánime al Impuesto a las Ganancias». Y completaron: «ratificamos nuestro trabajo colectivo, organizado y ordenado para seguir luchando. Defendemos los sindicatos y damos batalla en este contexto tan complejo».

Gugliara planteó además que en La Pampa «se debe pensar como esto no debe golpear el bolsillo de los trabajadores porque la reimposición del impuesto afecta a un número considerable de trabajadores por los mínimos que están imponiendo y, sobre todo, por el valor de la canasta básica de alimentos.

Por su parte, Lilia López aseveró que «con esta ley que se vuelve a poner en vigencia, se dejan de lado un montón de conceptos que se tenían en cuenta antes, como material didáctico, movilidad. Por eso, la aplicación de la nueva ley es mucho más dura con las y los trabajadores»

Añadió que, desde el sector docente, «seguimos exigiendo el FONID, que nos quitó el gobierno nacional y agrava la situación de los trabajadores». También sostuvieron que la nueva reglamentación de Ganancias no se tiene en cuenta el 22% de zona patagónica.

En ese contexto, las gremialistas advirtieron que puede haber medidas de fuerza si no avanza el amparo presentado en Nación. «Esperamos la respuesta de la justicia, estamos en un plan de lucha desde CTERA y en el que UTELPa participa, así que esperaremos que sucede para ver qué medidas se toman», completaron.

ElDiarioDeLaPampa