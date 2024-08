Una madre afirmó que su hijo de 11 años fue golpeado por una docente. Y que en la escuela y desde el ministerio de Educación no le dieron el tratamiento adecuado.

La mujer Tamara Carusso es empleada policial. Su hijo, B. –quien asiste a la escuela N° 62 de Toay- contó entre lágrimas ante un profesional del CAE, el Centro de Apoyo Escolar- que una docente “me tomó fuerte del brazo y me golpeó contra el pizarrón dos veces”. Dijo que lo “arrinconó” contra el pizarrón y le dijo “por qué me agarrás y me amenazás”. El chico negó haber hecho algo así.

En ese momento la docente no lo dejó salir al recreo, como tampoco a otros compañeros. La madre relato –en una denuncia policial hecha en la Comisaría de Toay- que junto a otros alumnos salieron y fueron a la dirección a relatar lo sucedido.

En la denuncia, la madre dijo que su hijo considera que la profesora se enojó cuando le tiraron de la capucha del buzo en momentos que estaba en la puerta, evitando que salieran al recreo. Creyó (la profesora) que B. era quien le había tirado de la capucha, según dijo el propio alumno.

La docente del incidente es C.P., del área de lengua. El hecho habría ocurrido el 7 de agosto pasado.

Carusso además presentó una nota en el Tribunal de Disciplina. Dijo que intervinieron a nivel de la Coordinación, las autoridades de la escuela y profesionales del CAE. “Hablan de reparar y de reparar el vínculo estudiante-maestra. Estoy en disconformidad y repudio absolutamente que traten de reparar el vínculo violento-víctima”, dijo la madre en la nota elevada al Tribunal de Disciplina.

“Lo re victimizan al niño y no se toman las medidas correspondientes para con la persona que ejerció violencia, con la persona que se supone es la encargada del cuidado mientras se encuentra en jornada escolar”, dijo Carusso.

Explico que desde ese día, B. solo fue dos veces a la escuela, el viernes 16 y el lunes 19.

“Lo pudimos convencer que retome las clases. Porque siente miedo, vergüenza, angustia y varios sentimientos ante la situación violenta que le tocó vivir en el establecimiento educativo. Y no solo hablo de la violencia que sufrió por parte de su maestra de grado, CP, sino también del desamparo que tuvo desde los organismos de Educación, ya que B. desea continuar cursando, pero esta maestra violenta continúa al frente de clases como si nada hubiese pasado”, dijo la mujer en la nota al Tribunal de Disciplina.

