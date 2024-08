El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, José María Boccalatte, afirmó respecto a Uber que «es una pelea desigual. El Gobierno nacional puede bajar, pero no lo va a hacer».

Boccalatte reconoció la dificultad para hacer controles contra la aplicación de viajes, pero anticipó que se harán en forma conjunto con la Municipalidad, Transporte de la provincia, la Cámara de Propietarios de Taxis (CATARATA) y la Policía provincial además de Tránsito municipal.

«Por ahora no se han adherido. Por ahora», dijo el dirigente sobre la adhesión de peones y dueños de taxis a la aplicación Uber.

Explicó que en Mendoza, como se autorizó la aplicación, muchos propietarios debieron salir a manejar sus taxis porque los choferes se adhirieron a Uber.

– ¿Cómo han tomado la llegada de Uber?

– Preocupados. Porque esta aplicación, la única manera que tenemos para enfrentarla es que se hagan controles. Es una aplicación que a nivel nacional está habilitada. Se inhabilita en ciudad como Puerto Madryn, Villa María y Santa Rosa. Es el poder político el que realmente nos puede dar una mano.

– ¿Qué ha dicho la Municipalidad? ¿Tienen posibilidad, poder de policía para actuar?

– Sí, lo tienen. Ya nos estamos organizando para hacer los controles necesarios. Vamos a ver en el tiempo, a ver que sucede. Ahora está todo nuevo. Por suerte, dentro de todo, estamos trabajando bien en los taxis. Dentro de todo el problema que nos podría haber traído Uber, se resintió un poco pero no tanto. El tema es que agregan nuevas unidades (a la ciudad). Eso nos preocupa. Hay muchos trabajadores que tienen miedo de quedarse sin trabajo. Y muchos propietarios que se van a quedar sin chofer y se ponen a trabajar ellos.

– ¿Tiene alguna cifra de los peones o propietarios que se han adherido al sistema de Uber?

– La idea es que no se sumen. Estamos haciendo lo posible. Nosotros, la Cámara (CATARATA) y la Municipalidad es no sumarse a Uber. No lo queremos a Uber. Radio Taxi Centro y La Terminal en Santa Rosa tiene el mismo sistema que Uber. Está faltando muy poco para bajar la aplicación. En las bases se han puesto firme y no han permitido que algún taxi use Uber. Por ahora. Vamos a ver si más adelante. La pelea va a ser desigual. Estos días están bonificando la tarifa. Lamentablemente a tecnología avanza a costa de dejar sin trabajo a muchos trabajadores. La tecnología viene a romper los mercados. Si solamente trabajaran con los taxis, no tendríamos problemas, pero trabajan con los taxis. No llevan un seguro para personas transportadas. Vamos a ver si alguien tiene un accidente en un Uber. Nos piden Antecedentes (Penales), Seguridad Vial, pagamos impuestos, Ingresos Brutos, Libreta Sanitaria, carnet cada año.

– ¿Qué ha pasado donde Uber se asentó? ¿Hay competencia desleal o se ha igualado?

– No, sigue la competencia desleal. En capital el poder político no ha ayudado a la actividad, al trabajador. Macri gobierna esa ciudad y de 35 mil, hay 12 mil y de esos trabajan 8 mil. Porque no hay control. Hay ciudades donde se convive, pero a costa de dejar trabajadores en la calle: están trabajando los titulares. En Mendoza, donde se legalizó Uber. Con una ley hace cinco años. Uber convive con los taxis. Pero es una pelea desigual. Pero cuando sirve hace 25 a 30 viajes por un turno de 12 horas, hacen 12. Se satura el mercado.

– Usted dijo que «vamos» a hacer controles. ¿El Sindicato va a participar?

– Controles vamos a hacer conjunto. La Cámara, el sindicato, Transporte de la provincia, la Policía. Vamos a salir todos en conjunto. El tema es que el control todos los días no se puede hacer. Debería ser dos veces por semana, porque está también tránsito. Pero no se puede. Estamos viendo cómo podemos a hacer los controles necesarios. Y después que el juez de Faltas tenga el arma para sancionar, poner una multa importante. En estos momentos (la multa) son 1500 bajadas de bandera, 2.200.000 pesos y el retiro del carnet.

– El tema de los taxis truchos, ¿se ha solucionado, hay control?

– No. El problema que tenemos lo está teniendo el país. No hay trabajo. La situación económica está cada vez peor y la gente ya no sabe qué hacer. Y surgen estas cosas. Surge Uber, los truchos, los jóvenes ponen el servicio de taxi trucho en el Facebook. Estamos viendo cómo se puede combatir eso. Es la falta de dinero, por eso surge esto.

– ¿Cuántas multas se ha hecho por taxis truchos?

– Todavía no se ha hecho. Pero la semana que viene, con Emanuel Alfayate de Transporte, vamos a salir. El año pasado se han hecho. Unas tres o cuatro (actas por taxis truchos). Es una pelea desigual. Fijate que Cabify está apoyando a la AFA. Lo puede bajar el Estado nacional y este gobierno libertario no lo va a hacer. Porque lo habilitó la CNC. O una ley, pero el Congreso no lo va a hacer. Pero como se está viviendo en estos momentos, está lejos de poder bajarla.

