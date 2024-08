El presidente Javier Milei encabezó este viernes el acto por el 140º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde se refirió a la nueva ley de movilidad jubilatoria, aprobada este jueves por el Senado, y reiteró su decisión: «He decidido vetar totalmente el disparate que salió en el día de ayer». Además, defendió los fondos para la SIDE y se animó a hablar de una posible reelección: “No les voy a dar el gusto, voy a terminar estos 4 años y voy a ser reelecto. Voy a hacer que finalmente Argentina se ponga de pie”, expresó.

En un acto donde se mostró con su novia Amalia Yuyito González, el mandatario confirmó que vetará la ley: «Mi palabra no se negocia y no les voy a dejar pasar ni un milímetro a los degenerados fiscales que quieren arruinar este país por tener beneficios para la casta política siempre», insistió en su crítica contra los legisladores, al tiempo que aseguró que «medidas como la de ayer exterminan a los pobres».

En el recinto de la Bolsa de Comercio rosarina, donde estuvieron presentes también el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, entre otras autoridades locales, el jefe de Estado señaló que el sistema previsional «se intentó corregir» durante el gobierno de Mauricio Macri. «Hubo 14 toneladas de piedras para poner el orden el sistema previsional. Eso en el gobierno los kirchneristas lo vieron, lo vio Juntos por el Cambio. ¿Me pueden decir que carajo hicieron todos votando a favor de votar el sistema previsional y arruinarle la vida a los argentinos?», añadió.

Por otra parte, defendió los fondos reservados de la SIDE que la Cámara de Diputados rechazó y sentenció: «Me contrataron por cuatro años, salvo que a algún golpista se le ocurra algo distinto o que la Casta del Poder Legislativo nos niegue fondos para hacer tareas de inteligencia. Un país que recibió dos atentados y siendo amenazado por uno de esos países que cometieron los atentados (en referencia a Irán), voy a tener que confiar un poco más en las Fuerzas del Cielo para que no me pase nada. Si pasa, los hago responsables a ellos».

Por último, analizó el Presupuesto 2025 que presentará en el Congreso con el objetivo de déficit cero. «La construcción del Presupuesto es neutral ante la inflación, por lo tanto podemos seguir avanzando agresivamente en la baja de la inflación porque no nos va a generar un descalce presupuestario», remarcó el Presidente.

La participación en el acto de la Bolsa de Comercio, fue la segunda vez que el libertario visita la ciudad santafesina en rol de jefe de Estado, luego del acto por el Día de la Bandera cuando renovó la convocatoria al Pacto que acabaría firmándose en Tucumán el 9 de Julio. En esta ocasión, viajó acompañado de su hermana Karina Milei, en su rol de secretaria general de Presidencia.

Javier Milei ratificó el rumbo económico y habló del Presupuesto 2025

A lo largo del discurso, Javier Milei recordó la situación económica con la que llegó a la Presidencia: «Es obvio que no iba a llegar al poder en condiciones normales; no iba a llegar a Presidente si vivíamos en Suiza». Luego, se mostró optimista porque «está rebotando el nivel de actividad» y prometió que «si los ingresos pasan a un escalón más alto, voy a bajar los impuestos» y que proyecta «construir un Presupuesto neutral frente a la inflación, porque no nos va a provocar un descalce».

El Presidente explicó los fundamentos del crecimiento económico que prevé: «El crecimiento sale por inversión y para invertir ustedes tienen que ahorrar», señaló y añadió que «podemos crecer con cepo también porque el ajuste fiscal que hicimos le devolvió 15 puntos del PBI al sector privado en modo de ahorro». «El déficit cero implica trabajar de lleno contra el riesgo país y altas tasas de interés y eso también implica crecimiento económico», sostuvo.

En el auditorio se encontraron presentes el Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simeoni; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; ministros del Poder Ejecutivo Provincial; secretarios; subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial; legisladores nacionales y provinciales.

Además, participaron presidentas del Consejo Deliberante de Rosario y concejales de la ciudad; secretarios; subsecretarios del Gobierno Municipal; presidentes y miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe y representantes del Poder Judicial; miembros del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario y representantes del Mercado Argentino de Valores, MAV, Marbarrofex, Mercado Granadero de Rosario, Rosgan, Bonsas y Mercados Argentinos, BIMA, Mercado Abierto Electrónico, MAE.