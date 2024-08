El presidente Javier Milei habló este miércoles ante empresarios en el congreso anual del Council de las Américas, llevado a cabo en Alvear Palace Hotel en la misma jornada en la que se dará a conocer la inflación de julio, en un contexto donde la recesión se hace sentir luego de que un informe revelara que la pobreza alcanzó el 73,3%.

También participaron del evento el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la canciller, Diana Mondino; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; los gobernadores provinciales Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy) y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

En su discurso, Milei ratificó el «compromiso irrenunciable» de su gestión con el déficit cero y adelantó que, en esa línea, su equipo económico va a «rediseñar la forma en la que se escribe el Presupuesto» de cara a 2025 para que «Argentina deje de tomar nueva deuda».

«El Presupuesto es: se plantea un conjunto de gastos, se hace una estimación de ingresos y de ahí deriva el resultado primario; tiene la carga de los intereses, sale el resultado financiero y de ahí sale el financiamiento. Nosotros decidimos que no vamos a usar esa metodología», anunció el Presidente.

«Nuestra metodología se va a llamar ‘déficit cero’ e implica que el resultado financiero es cero, por lo tanto no necesito estar tomando nueva deuda. Es decir, Argentina deja de tomar nueva deuda. Aviso que rollear la deuda no es nueva deuda, porque después aparecen los tipos que suman con dificultad y que no lo pueden hacer ni con un ábaco y dicen: ‘Ay, tomaron deuda'», ironizó.

Milei explicó que «como está planteado en términos de déficit cero, se puede hacer que el Presupuesto sea neutral en términos de ingresos». «Se diseña una regla para no violentar de ninguna manera el déficit cero. No vamos a tener déficit fiscal», afirmó.

Si bien aseguró que «nadie tiene tantas ganas como yo de salir del cepo», sostuvo que «quitar los parches sin antes solucionar los problemas de fondo sería agravar la crisis que heredamos», por lo que pidió a los empresarios que «vean la película completa y no solo la foto».

«Es falso que no se puede crecer mientras esté el cepo. Hay recomposición del salario y las jubilaciones en términos reales, la demanda se va a empezar a expandir», vaticinó. «Yo no les voy a decir quién tiene que invertir, yo creo en el mercado. Lo tienen que hacer ustedes. Vamos, háganlo», expresó.

Caída de la actividad, inflación y pobreza: la preocupación del círculo rojo

«Este aspecto de la realidad argentina es patético para todos. No es un dato para quien gobierna, sino para la sociedad en su conjunto y también para los sectores productivos, porque estamos convencidos en que la Argentina debe ser eficientemente administrada en todos los aspectos para la inclusión de las pymes y la gente. Creemos que hay que generar mucho más empleos para que las familias tengan un lugar en la sociedad», respondió el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, al llegar al evento ante la consulta del periodista de C5N Lautaro Maislin sobre los datos revelados por Unicef sobre la pobreza.

Diana Mondino Funes de Rioja Council de las Américas 14 agosto 2024

Funes de Rioja, junto a Diana Mondino.

Ignacio Petunchi

Entre los primeros discursos de la jornada estuvieron los de Francos, Macri y Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), quien expresó algunas críticas al Gobierno: «La actividad económica en Argentina se encuentra deprimida, la inflación mensual es mayor a la que las naciones líderes tienen en un año y la pobreza registra valores escandalosos».

Por otro lado, se refirió a la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández y pidió una «reconstrucción moral»: «Estamos urgidos de conductas honorables, particularmente de quienes ocupen las máximas posiciones de conducción».

Guillermo Francos destacó el ajuste y ponderó el superávit: «Algo se está generando en la argentina culturalmente»

El jefe de Gabinete fue uno de los primeros oradores en el Alvear Palace Hotel. Ante parte del círculo rojo, destacó las reformas económicas que lleva adelante el Gobierno, hizo énfasis en el ajuste y ponderó el superávit que se logró en los primeros ocho meses.

«Durante los últimos ocho años el promedio de déficit fiscal de la argentina fue de 30 mil millones de dólares anuales, 5% del PBI. Seis meses del gobierno del Milei, 0,5% de superávit, es decir, 3 mil millones, a fin de año 6 mil millones de dólares de superávit», analizó el funcionario.

«Derogamos la ley de alquileres, dejamos la libertad de propietario e inquilinos para realizar sus propios contratos. Cambió todo, 300% se incrementó la oferta de inmuebles en CABA, y bajaron los precios de los alquileres cerca del 20% en valores reales. Derogamos la ley de góndolas, de abastecimiento, tantas normas que han complicado la vida de los argentinos, la vida económica de los argentinos durante tantos años», agregó Francos.

Por otro lado, destacó el «cambio cultural» que se está dando en el país, «que viene desde abajo y va hacia arriba que pone en valor la libertad de los argentinos». «Es un gobierno de un líder político que surgió de la calle, de la expresión de protesta personal. Así surgió este líder que, desde la calle, impensadamente para muchos, llegó hacerse cargo», subrayó.

Jorge Macri: «Para gobernar no alcanza con tener presupuesto equilibrado y superavitario»

Al momento de su discurso, el Jefe de Gobierno porteño aseguró en la actualidad que para gobernar un país o una ciudad «no alcanza con tener presupuesto equilibrado y superavitario», ya que se requieren «gestión y políticas» a largo plazo.

«Vivo este particular momento de nuestro país con enorme expectativa. Conviven en el corazón de muchos argentinos la incertidumbre y la esperanza de que esta vez, el esfuerzo valga la pena», sostuvo Jorge Macri.

Al participar del Council de las Américas, el mandatario porteño consideró: «El nuevo escenario nacional nos coloca ante un cambio de época. Compartimos con el gobierno de Javier Milei valores y banderas que, desde hace años, el espacio del que formo parte ha sostenido de una sana cultura del poder, un Estado más eficiente, que le saque el pie de encima al privado, una ciudadanía con menos trabas y más libertad».

«Gobernar un país o una Ciudad como ésta implica tomar decisiones difíciles y ser capaces de poner en crisis lo que se venía haciendo, sin perder de vista el rumbo y el objetivo. Gobernamos para enfrentar los problemas. Estamos dando discusiones incómodas y batallas que es necesario dar para tener una ciudad mucho mejor, más ordenada, limpia, segura y, por sobre todo, más pujante y próspera», subrayó Jorge Macri.

En el mismo sentido, evaluó que «liderar un cambio transformador solo es posible con gestión y políticas sostenidas en el tiempo», y «no alcanza con tener un presupuesto equilibrado y superavitario».

«Achicar el Estado y hacerlo más eficiente, simplificar trámites, dar certezas y generar confianza es parte de la tarea desde que asumimos. Ese cambio, acá, en la Ciudad, comenzó hace ya más de 16 años. Elegimos profundizarlo e ir más allá, desafiarnos y trascender», remarcó.