El Gobierno intervino las obras sociales de Vareadores y del Personal Mosaísta luego de que se advirtieran distintas irregularidades y designó a administradores provisorios.

La Superintendencia de Servicios de Salud detectó, a través de auditorías, distintos inconvenientes en el funcionamiento de ambos agentes de seguro de salud, por lo que designó administradores provisorios hasta que el Ejecutivo haga efectiva la intervención.

Intervinieron la Obra Social de Vareadores por irregularidades

En el caso de la Obra Social de Vareadores, la Resolución 1999/2024 repasa que, como resultado de la auditoría integral realizada, se advirtió que incumple con la presentación de la documentación respaldatoria prestacional, y detecta irregularidades en la carga de los códigos de prácticas efectuadas.

Además, «continúa sin conformar equipos interdisciplinarios para la evaluación y seguimiento de los tratamientos de discapacidad, salud metal y adicciones, a pesar de haber sido detectado ese incumplimiento en auditorías anteriores».

También se advirtieron «deficiencias en el control interno, como ser errores de procedimiento en las conciliaciones bancarias y falta de firmas libradoras en las respectivas órdenes de pagos; y que tanto la falta de acceso a la documentación de pagos, como así también el atraso existente en las registraciones contables, impidieron concluir respecto a si se efectúa un correcto devengamiento de los pasivos por prestaciones médico-asistenciales».

Por otra parte, la obra social «no realiza auditorías de terreno; no desarrolla programas preventivos y no realiza campañas de vacunación; y que no posee un vademécum propio y la medicación de alto costo es provista por diferentes droguerías por compra directa, entregando la medicación a los afiliados en forma directa».

Ante esto, se designó a Alberto José Curci Castro como administrador provisorio hasta tanto el Ejecutivo disponga la intervención efectiva.

Intervinieron la Obra Social de Personal Mosaísta por irregularidades

En cuanto a la del Personal Mosaísta, la Resolución 2000/2024 destaca que se detectaron irregularidades en la carga de los códigos de práctica efectuadas ante el Mecanismo Integración, y que no realiza seguimiento ni auditoría a los beneficiarios que no son propios de su actividad, que adeuda una importante cantidad de presentaciones de los Informes Detallados de Aplicación de Fondos (IDAF) y de los Estados Financieros Discapacidad (EFD), estos últimos fueron presentados hasta noviembre 2021.

La información entregada por la obra social resultó ser «parcial, incompleta e informal, presentando discrepancias con datos brindados», y no cuenta con Equipo Interdisciplinario de Discapacidad, no posee Equipo Interdisciplinario de Salud Mental y que no cuenta con protocolo IVE, ni con canales de difusión sobre la temática.

«Como resultado del relevamiento telefónico efectuado en las Provincias de Buenos Aires y Tucumán, lugares donde se concentra la mayor densidad poblacional y hay una gran cantidad de reclamos, la Gerencia advierte que el acceso a las prestaciones tanto médico asistenciales como de Farmacia es muy limitada o insuficiente», señala la norma.

«Analizado el estado de situación institucional y de cobertura prestacional del Agente del Seguro de Salud, plasmado en los diferentes informes técnicos, se advierte que las acciones y omisiones en que incurre, son de tal magnitud que interfieren en el normal funcionamiento; lo cual indubitablemente amerita la adopción de medidas por parte de este Organismo de control», expresó la superintendencia.

Ante esto, Martín Esteban Gutiérrez fue designado administrador provisorio hasta tanto el Ejecutivo disponga la intervención efectiva.