El jefe de bloque del Frejupa, Espartaco Marín, participó del encuentro de los diputados opositores con el gobernador Sergio Ziliotto. “Creo que fue una buena reunión, distendida, con mucha información que la oposición no contaba y que el gobernador se las proveyó. Información vinculada a las arcas de la provincia”, dijo.

“Creo que la síntesis de la reunión es que vamos a intentar buscar canales de acercamiento. Quizás se pueda llegar a un dictamen único por el aporte solidario. Y si no, que sigan manteniéndose los dos dictámenes pero con puntos de acuerdo mayores a los que existían con anterioridad. La condición es poder tratarlo. Lo nuevo es que al dictamen nuestro, podamos tomar algunos de los articulados o propuestas de la oposición. Ayer acercamos a alguna oposición, hoy vamos a continuar en el diálogo. La idea es, sin desfinanciar el fondo, porque nosotros pretendíamos recaudar más de 17.000 millones de pesos”, indicó.

No obstante, señaló que “desde que el gobierno nacional decidió cambiar el mecanismo de financiamiento de los bancos, que antes se financiaban a través del Banco Central, es decir, los bancos tomaban los créditos de los usuarios o los plazos fijos de los usuarios, se daban vueltas y pedían un préstamo a través de títulos al Banco Central y esa negociación tributaba ingresos brutos”.

“Ahora, como se modifica y ya no podes pedir el préstamo al Banco Central, sino al Tesoro, porque trasladaron la deuda del Banco Central al Tesoro, te da bonos, pero no tributan ingresos brutos de esos bonos que financian los bancos. Por lo tanto, nosotros ya nos hemos perdido de ese fondo, que era más de 17.000 millones de pesos, más de 4.000 millones de pesos, que era lo que pretendíamos recaudar gravando a los bancos. Eso nos pasó a nosotros por no haber tratado el proyecto en tiempo y forma”, aseguró.

LaArena