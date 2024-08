La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este miércoles a las 11 luego de un pedido de los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, en la que se buscará declarar a la educación como servicio esencial.

La sesión especial de este miércoles se desarrollará luego de que el 7 de agosto se cayera un encuentro en la Cámara de Diputados por falta de quórum después de que los bloques de Unión por la Patria y Hacemos Coalición Federal no bajaran al recinto debido a que no se alcanzó un acuerdo en Labor Parlamentaria. Además, tampoco se había presentado el Frente de Izquierda parte de Innovación Federal (IF).

En aquel encuentro que se iba a realizar, que finalmente se cayó, el tratamiento del repudio de la visita de diputados libertarios a genocidas y la resolución sobre la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género de parte de la exprimera dama Fabiola Yañez iban a ser algunos de los puntos.

Ahora, la citación a la reunión de los diputados para el miércoles se produjo después de que la Comisión de Educación dictaminara sobre los proyectos que buscan declarar la educación como un servicio público esencial. Se habían tratado ocho iniciativas y tras el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal que se unificaron en un dictamen.

El dictamen declara a la educación como «Servicio Estratégico Esencial» para garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clases por los paros docentes.

Además señala que el Gobierno y las provincias deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente y deberán establecer un sistema de guardias mínimas obligatorias.