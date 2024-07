El gobernador Ziliotto encabezó el acto oficial del 208º aniversario de la Independencia, y el 130º aniversario de la localidad de Toay. En dialogo con LA ARENA dijo que “es una fecha para reivindicar valores. Hay que tomar la génesis de 1816 y proyectarla. Nosotros estamos plantados en una cuestión de defender lo que nos dejaron nuestros patriotas, y en eso seguramente, nos compartimos con el gobierno nacional cuál es el modelo de gobierno, un modelo que excluye, que empobrece y que concentra la economía”, dijo.

Respecto de la presencia de tres de los gobernadores protagónicos, que a principio de año se plantaron en bloque contra las medidas del gobierno nacional, y ahora estuvieron en la rubrica del Pacto de Mayo, Ziliotto dijo que “ellos tendrán sus razones para estar. Yo soy muy respetuoso de ellos como persona, y también de su representatividad popular. No comparto la decisión, por eso no fui a Tucumán a firmar un pacto, en el cual tampoco fuimos invitados”.

Y agregó que se trata de un pacto que “realmente no tiene ningún asidero desde el punto de vista institucional y jurídico. Seguramente al gobierno nacional le servirá la foto como plafón para seguir ajustando, para seguir empobreciendo a la mayoría de los argentinos, para seguir concentrando la economía en unos pocos, para seguir distribuyendo inequitativamente la riqueza, para seguir al servicio de los capitales que buscan saquear al país”.

“Sinceramente en eso no acompañamos nosotros y seguimos firmes como lo planteamos. Fuimos invitados a un acto, pero del pacto, ya lo hemos explicado, nunca recibimos ninguna invitación. Menos aún nos pusieron en conocimiento de un texto a firmar. Todo lo que se conoció fue a través de redes sociales, totalmente alejado de lo que es la institucionalidad, lo que es la función y la funcionalidad del Estado. Creo que la realidad es otra, más allá de las fotos, más allá de las puestas en escena, la realidad es otra y golpea diariamente a millones de argentinos”, enfatizó.

– ¿Qué se puede esperar de Milei con Ley Bases, paquete especial y ahora pacto de mayo?

– Creo que esta foto le va a servir para seguir consustanciados con este modelo de achicamiento de la economía, de empobrecimiento de la mayoría de los argentinos, de la concentración de la riqueza.

– ¿El Pacto beneficia en algo?

– No, la verdad que no. No porque si una de las cosas que plantea el presidente de que ahogar financieramente a las provincias es uno de los objetivos del gobierno, claramente está excluyendo no solo al gobernador, no solo al gobierno de la provincia, sino a cada pampeano.

– Uno de los puntos es rediscutir la coparticipación. ¿Puede haber algún beneficio para la provincia de La Pampa al empezar a modificar los números actuales?

– No sabemos de qué se trata. Yo lo dije, lo que está dando vuelta en las redes sociales es un libelo que no tiene asidero desde el punto de vista de plantear para qué. Hay mucha ambigüedad y seguramente el gobierno nacional lo planteará para que ese texto que supuestamente ayer se acordó sea funcional a su propósito. La Pampa está perdiendo recursos desde que asumió Milei.

Hay que rediscutir una nueva coparticipación, pero con todos los actores y con una premisa muy clara, inclusión, igualdad de oportunidades en cada rincón del territorio.

– Se viene planteando en los últimos meses que el DNU es uno de los grandes problemas que tiene hoy la economía de la República Argentina. Una de las personas que le dio la forma original a ese decreto fue Federico Sturzenegger, hoy dentro del gabinete de Milei…

– El DNU ha quedado casi olvidado en la memoria de muchos argentinos, pero también ha quedado soslayado por las facultades delegadas. Sturzenegger es el brazo ejecutor de las facultades delegadas que se le dio al presidente y sabemos cómo piensa, qué modelo de país propicia y dónde quedan la mayoría de los argentinos en ese modelo, afuera.

– ¿Cuál es el perjuicio más importante que ha tenido La Pampa desde que asumió Milei?

– Es un combo. Cuando nosotros planteamos que no sólo no cumple con los convenios de obra pública, han dejado de enviar beneficios para los docentes pampeanos, para el subsidio al transporte, la caja de jubilaciones que están incumpliendo un pacto fiscal, un pacto federal. Hay una necesidad del gobierno provincial de seguir cumpliendo con esos derechos que tenían los pampeanos y las pampeanas con recursos propios, y achicando la economía.

Hoy la provincia de La Pampa no puede trabajar activamente, generar trabajo y generar actividad económica. Por eso se ha caído la actividad económica, el trabajo registrado y han aumentado los índices de desocupación. Es natural lo que está pasando, porque son los perjuicios que genera un modelo económico que sólo piensa en la concentración del poder y no en el agregado de valor para generar dignidad a través del trabajo digno.

– Estas herramientas que le están dando al presidente, ¿Van a hacer que siga ahogando cada vez más a las provincias y obviamente a La Pampa?

– Uno quisiera pensar que no, pero lamentablemente están dadas todas las condiciones para que se siga llevando adelante lo que fue un objetivo, fue una premisa y una realidad: fundir a las provincias. Obviamente en eso siempre nos van a encontrar enfrente, no sólo por una cuestión personal, sino también porque es mandato de los pampeanos.

– ¿Va a insistir con el proyecto de aporte solidario?

– Nosotros no vamos a insistir, está en la Cámara de Diputados y seguramente el bloque oficialista del Frejupa lo va a aprobar.

– ¿Qué opinión le merece esa actitud de la oposición de bloquear el funcionamiento legislativo?

– Lo dije, tiene que ver muchas veces con cuáles son los intereses que defiende cada sector. Cuando uno escucha que al presidente hay que darle todas las herramientas, racionales o no, porque lo votó la gente, ¿Qué pasa en la provincia de La Pampa? ¿Tenemos una democracia de segunda? ¿El voto vale menos?

– ¿Qué se le puede decir a las personas, votantes de Milei o no, que piensan que el hecho de no haber ido al Pacto puede afectar considerablemente la relación entre Nación y provincia?

– ¿Más todavía? A ver, yo hago una pregunta inversa. ¿Los gobernadores que firmaron el pacto tuvieron algún beneficio extra?