El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó este miércoles que “no hay una situación que genere inestabilidad en os mercados”. Para el funcionario, la suba de la divisa estadounidense en las últimos días responde a algunos “operadores” los cuales “tienen expectativas distintas” y “creen que hay una devaluación en ciernes”.

“Yo creo que siempre los ciclos económicos de transformación tienen estas cosas, no tienen demasiada justificación salvo por algunos que operan y tienen expectativas distintas. El Gobierno no ha cambiado su posición, ha sido muy claro en cuales son los ejes centrales que ha tenido para salir de una situación de emergencia económica cuando asumió el 10 de diciembre”, analizó Francos.

Luego recordó que en ese momento «lo planteó el Presidente, estábamos al borde del precipicio». «Se tomaron medidas que nos permitieron salir de esa situación. Después siguió con esa política que significó durante 6 meses tener superávit fiscal después de años”, agregó.

Para el jefe de Gabinete, en la suba del dólar hay actores los cuales «estiman que deberían tomarse determinadas medidas, o creen que hay una devaluación en ciernes». La misma, «surge solamente del pensamiento de algún operador del mercado, porque la realidad es que la masa monetaria no aumento, no se emitió, no se endeudó».»No hay una situación como para generar ese estado de ánimo inestable en los mercados”, sentenció.

Federico Sturzenegger

El Gobierno le puso fecha a la llegada de Federico Sturzenegger.

El Gobierno le puso fecha a la llegada de Federico Sturzenegger.

“El Gobierno no va a cambiar lo que viene haciendo, va a continuar aplicando esta política hasta conseguir estabilizar todas las variables macro, y ahora a partir de la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, las pondremos en vigencia para generar un mayor crecimiento de la actividad económica”, remarcó Francos.

En una entrevista con Radio Mitre, el jefe de Gabinete le puso fecha a la llegada del Federico Sturzenegger al Gobierno. “Estamos trabajando en eso porque tenemos que hacer alguna modificación en la estructura del Estado. Aspiro a que sea este viernes, que el Presidente pueda recibirle el juramento a Federico. Pero si no es el viernes, serán los primeros días de la semana próxima”.

Para Francos, el Pacto de Mayo «es un punto de partida para una Argentina diferente»

El funcionario hizo referencia al acto que se llevará a cabo en la medianoche del jueves 8 de julio en Tucumán: «Lo hacemos a esa hora porque el 9 de julio está previsto el desfile militar en la ciudad de Buenos Aires, entonces el Presidente le pareció que ese era el mejor momento».

“Es un acto que tiene para nosotros y los gobernadores un enorme simbolismo y quisimos darle todas las características para que eso quede perfectamente reflejado”, consideró Francos.

Para luego aventurar que desde el Gobierno «miramos el pacto como también un punto de partida para una Argentina diferente. Establecemos en el pacto muchos de los temas que están previstos en la Constitución Nacional pero que por un motivo o otro en estos años de decadencia se han ido dejando de lado”.

“Hay algunos que no van a estar, nosotros lamentamos mucho que no se comprenda en algunos sectores de la oposición más recalcitrante por decirle de alguna manera, que no vean la necesidad que expresa el pueblo argentino de cambiar”, lamentó.