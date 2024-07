El presidente Javier Milei elogió a la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine, quien sostuvo durante una entrevista que «la inflación no es el aumento de los precios» sino «la pérdida de valor por la emisión», y aseguró que sabe «mucho más» sobre el tema que algunos economistas.

Lemoine compartió este jueves en la red social X (antes Twitter) un fragmento de su intervención en TN en el que explica que «la inflación no es el aumento de los precios. La inflación es la pérdida de valor por la emisión. Cuando vos emitís sin respaldo una moneda, va perdiendo el valor porque hay más de eso y la gente no la requiere».

«No debemos dejar de repetirlo porque por ese error de concepto es que las personas no se dan cuenta cómo roban los políticos con la emisión y por qué llegamos a esta crisis a la que no debemos volver jamás», añadió la diputada en el posteo, que fue replicado por Milei.

«Lilia Lemoine demostrando aquí que sabe de inflación mucho más que la mayoría de los economistas y otros que hablan de economía. Deja en claro que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero», destacó. Añadió que «esta forma de ver la inflación no es menor» porque «su foco es atacar al exceso de oferta de dinero».

También cuestionó a la periodista especializada en economía Cecilia Boufflet, quien participó de la entrevista y le señaló a Lemoine que «el aumento de algún precio específico no es inflación, pero el aumento generalizado sí». «Intenta corregir lo que no sólo no sabe sino que tampoco entiende», sostuvo el Presidente.

«La definición de inflación como suba generalizada de los precios, popularizada luego de Keynes, en términos de política hace el foco en controlar los precios y no la emisión de dinero. En el fondo, algo muy confortable para los políticos ladrones y que siempre ha fracasado (en especial en Argentina). Punto para Lemoine», concluyó.

Javier Milei designó a Demian Reidel como jefe de Gabinete de Asesores

El presidente Javier Milei designó a Demian Axel Reidel a través de un decreto como jefe de Gabinete de Asesores con rango y jerarquía de Secretario y carácter ad-honorem.

La designación, que se hizo efectiva desde el 10 de junio de 2024 y oficializada hoy en el Boletín Oficial, ocurre luego de la visita de Milei a Praga para recibir un premio donde dijo: «Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica. Si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian».

Reidel es un economista y físico argentino con trayectoria tanto en el ámbito académico como en el sector financiero. Licenciado en Física del Instituto Balseiro, posee una maestría en Matemática Financiera de la Universidad de Chicago y un doctorado en Economía de la Universidad de Harvard.