Boca le ganó 1 a 0 a Independiente del Valle, en la Bombonera, con gol de Edinson Cavani, por los 16vos de la Copa Sudamericana y sacó pasajes para la siguiente ronda (el partido de ida en Ecuador había salido 0 a 0). Ahora, el Xeneize deberá enfrentar a Cruzeiro de Brasil por los octavos de final.

En la previa, Boca sabía que Independiente del Valle no iba a ser un rival fácil de doblegar. Y lo demostró en el primer tiempo. Aunque casi no pateó al arco, la visita propuso roce físico y lucha en cada pelota. Sin embargo, el Xeneize se las arregló para tener las chances más claras: un remate del juvenil Julián Ceballos, y un centro que Miguel Merentiel no pudo conectar.

Sobre el final del primer tiempo, debió aparecer el goleador Edinson Cavani para abrir el marcador a favor de Boca. Tras una linda jugada colectiva, y mejor pase de Merentiel, el uruguayo definió luego de un mano a mano, con complicidad con el arquero Wellington Ramírez. El 1 a 0 parcial a favor del local estaba bien.

El segundo tiempo se lo complicó solo Boca. Un planchazo del juvenil Milton Delgado a Renato Ibarra dejó con 10 jugadores al local y el equipo ecuatoriano creció en el trámite del encuentro. El conjunto de Javier Gandolfi se animó a atacar y generó peligro en el área de Sergio Romero.

El delantero Michael Hoyos fue protagonista de los ataques de Independiente del Valle, pero sin mucha eficacia. El Xeneize sacó su oficio y se impuso, con un jugador menos, durante todo el segundo tiempo. Así llegó la victoria de Boca, sin mucho brillo, pero con la contundencia que se necesita en los torneos continentales.

De esta manera, el Xeneize jugará la llave de los octavos de final contra Cruzeiro. La semana del 13 de agosto será el partido de ida, en la Bombonera. El encuentro de vuelta será siete días después, en Brasil.