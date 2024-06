El presidente Javier Milei afirmó este viernes que la inflación dejó de ser el problema más acuciante de los argentinos y que «la economía está recuperándose». Al mismo tiempo, cuestionó a los «sommeliers del ajuste» y a los «liberales egipcios» que critican la política económica.

«De ser el problema más acuciante de la Argentina, la inflación ahora pasó a estar en tercer lugar. Que me vengan a decir que no se puede, porque sí se puede», aseguró Milei durante la ceremonia en la que recibió el Premio Juan de Mariana 2024 en el Real Casino de Madrid.

«Los indicadores de actividad, cuando empiezan a mirar los indicadores de abril y algunos que ya aparecen de mayo, van a ver claramente que la economía está rebotando y está recuperándose», agregó.

El Presidente celebró que haya vuelto «el crédito a 30 años» en la Argentina y reiteró que el Gobierno está «trabajando en una reforma del sistema financiero» para ir hacia «un sistema libre de competencia de monedas y declarar la emisión monetaria un delito de lesa humanidad».

«Volvió el crédito a 30 años, elemento que no solo eso va a potenciar el ahorro, sino también la inversión. Estamos trabajando en una reforma del sistema financiero para separar la banca de inversión con la reserva de valor, de modo que el sistema se convierta en anti-corridas», anunció Milei.

«Vamos a declarar la emisión monetaria un delito de lesa humanidad. Y al ser imprescriptible, puede venir un gobierno y cambiarlo, pero atrás puede venir otro liberal y meter preso a todos los delincuentes», explicó el jefe de Estado.

Milei elogió a Sandra Pettovello y Patricia Bullrich

Durante su discurso, Milei repasó la herencia recibida del gobierno anterior y destacó las políticas implementadas por el suyo. Además, defendió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por «cortarle el curro a los gerentes de la pobreza», y a la de Seguridad, Patricia Bullrich, porque gracias a ella «hoy en la Argentina la calle no es de los violentos».

«Critican la política social porque el Gobierno terminó con los intermediarios de la pobreza. Sabemos que los planes generan más pobreza, nosotros cambiamos la dinámica de la asistencia», sostuvo el Presidente.

«La Ministra Bullrich me presentó un protocolo de seguridad en el cual no dudé ni medio segundo en apoyar incondicionalmente. El día de la marcha había más efectivos que personas, y eso implicó un fuerte golpe sobre esas organizaciones. Hoy la Argentina no es de los violentos, sino de quien quiere trabajar. El que corta no cobra y el que hace disturbios, va preso», remarcó Milei.