Al cumplirse el día 11 de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó que este martes viajará a Paraguay para seguir una pista sobre el niño que desapareció durante un almuerzo familiar en la zona rural de 9 de Julio.

La funcionaria dijo que se reunirá con la policía del país vecino y explicó que recién el domingo tuvieron acceso a la causa. En ese sentido, indicó que recién se enteró del caso cuando había pasado 24 horas de la desaparición del pequeño: “Cuando nos enteramos lo primero que hicimos fue disparar el Alerta Sofía, que se activa en muy pocos casos, en un tema excepcional”.

“Rápidamente enviamos a la directora del Sistema de Búsqueda de personas y a todo un equipo que se instaló en el lugar con las Fuerzas Federales quienes rastrillaron desde el primer momento bajo las órdenes de la Justicia provincial. La primera hipótesis fue la de la pérdida del niño, buscarlo en el lugar”, indicó en declaraciones a Radio Mitre.

En ese sentido, destacó el trabajo de la Policía Federal quienes realizaron las pericias del auto Ford Ka rojo que derivó en la nueva hipótesis al que se desvió el caso, es que en un principio se especuló sobre la desaparición de Loan, pero ahora se centra en la trata de personas.

“La Justicia ha dado instrucciones contradictorias, pero nosotros estuvimos desde el minuto uno y no lo comunicamos desde un principio porque la comunicación fue confusa. Tenemos muy poca información sobre lo que sucede, por eso pedimos la federalización de la causa”, indicó.

Por otro lado, la ministra no quiso dar especulaciones qué es lo que pasó con Loan, sino que prefiere hacerlo con pistas en concreto. “Si no tenemos acceso a la causa es muy difícil trabajar una hipótesis. A Loan no se lo pudo haber tragado la tierra. Ahora que pedimos acceso a la causa y ahora se está haciendo un análisis a fondo para poder direccionar el caso”, subrayó.

“Estamos haciendo todo lo posible para que aparezca Loan. Mañana me voy a hablar con la Policía de Paraguay por la hipótesis que se maneja que podía haber trascendido la frontera”, anticipó la funcionaria nacional y agregó: “Queremos que la Policía de Paraguay trabaje a un ritmo fuerte, porque es una hipótesis posible”.

Desaparición de Loan: indagarán a la pareja detenida

En la fiscalía de Goya indagarán a los tres últimos detenidos por el caso: el capitán de navío retirado Carlos Pérez, su esposa, la exfuncionaria municipal Victoria Caillava, el comisario Walter Maciel. Además, declarará Daniel «Fierrito» Ramírez, uno de los presentes el día en que comenzaron a buscar al chico, quien todavía no lo había hecho.

Los dos primeros fueron imputados luego de que los perros encontraran rastros de Loan en dos vehículos: uno con el cual fueron al campo de la abuela a compartir el almuerzo con ella y el pequeño y el otro con el cual viajaron al día siguiente a Resistencia, Chaco.

Por su parte, el policía Maciel será indagado ya que permitió en medio de la investigación al matrimonio viajar a la ciudad de Resistencia.

Ramírez, en tanto, fue uno de los primeros detenidos, acusado de abandono de persona la tarde en la que Loan desapareció. Iba a declarar este sábado, pero el giro de la investigación hacia una presunta trata postergó la indagatoria por parte de la Justicia provincial.