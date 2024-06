Continúa la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña y las imágenes que se conocieron en los últimos días tiran abajo la coartada de Carlos Pérez y María Caillava. La grabación del vehículo de la pareja complica sus testimonios, ya que la investigación cree que así fue el traslado del pequeño luego de su rapto.

En vivo para el programa La Mañana por la pantalla de C5N, el periodista Diego Gabriele hizo una reconstrucción en una línea de tiempo con las principales declaraciones de la pareja, en las horas previas y posteriores a la desaparición del niño de 5 años. Los videos muestran al vehículo trasladándose 400 kilómetros hacia la provincia de Chaco.

Según los testimonios y lo reconstruido por la Justicia, la pareja llegó al mediodía, invitados por la abuela de Loan, a almorzar junto a su familia en la camioneta Ford Ranger blanca. Tras el almuerzo, Caillava va al fondo a buscar naranjas con Laudelina, cuando suena el teléfono y lo llama Antonio Benítez. Caillava escucha a Benítez preguntando si Loan volvió y decide irse junto a su marido “a ver el partido”.

Al llegar a su casa dijo haber denunciado la desaparición, tras un llamado de la abuela de Loan informando que no aparecía. Llegan a su casa y como no había luz, no pudieron ver el partido. Allí, llama un oficial al que no atienden, y luego se comunican con el oficial Torres, quien le dice van para el domicilio después de trabajar en un incendio. Caillava vuelve a la zona cero junto a su pareja para sumarse a la búsqueda y cerca de las 18 llega la Policía.

El recorrido del auto rojo: la pieza clave para la investigación

Desde la zona cero de la desaparición, la pareja toma la Ruta 123 que es la de salida de 9 de Julio y luego la Ruta 12 que va en paralelo al río Paraná que cruza a Chaco por el puente General Belgrano, donde se registra el paso del automóvil rojo el 14 de ida y el 15 de junio de vuelta a Corrientes.