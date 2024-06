El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por frío extremo para una región del territorio pampeano, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.

El SMN dio a conocer que este alerta, de nivel amarillo, abarca a un sector del oeste pampeano: de manera puntual a los departamentos Chical Có y Puelén.

A su vez, este mismo alerta incluye a una amplia zona de Neuquén y Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

De hecho, el alerta, pero en este caso rojo, abarca al sureste de Santa Cruz.

El nivel amarillo significa que este alerta tiene un efecto leve a moderado en la salud, es decir que puede ser peligroso, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

RECOMENDACIONES.

Ante esta situación climática, el SMN dio a conocer una serie de recomendaciones a la población afectada por este alerta.

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud y son las siguientes:

Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.