Unicef Argentina realizó una publicación en sus redes sociales en la que respondió a las declaraciones del diputado de La Libertad Avanza Alberto «Bertie» Benegas Lynch quien afirmó que no cree en la obligatoriedad de la educación, mientras cuestionó la injerencia que ejerce el Estado nacional sobre las familias.

«Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad», expresó el diputado en declaraciones radiales.

Ante esas afirmaciones, Unicef realizó una publicación en su cuenta de X en la que expresó: «Trabajar aleja a los chicos y las chicas de su derecho a aprender, jugar y crecer felices. Para cada infancia derecho a la educación».

Fuente: c5n