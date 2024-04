La Unión Tranviarios del Automotor (UTA) anunció que este jueves desde las 0 hará retención de tareas en las líneas que funcionan en todo el territorio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en caso de que el sector empresario no realice el depósito de la totalidad de los salarios a los trabajadores, tras el fracaso de la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo.

Desde el gremio aseguraron que no circulará ningún colectivo si los trabajadores no perciben la diferencia acordada con las empresas para llevar los sueldos a un básico de 987 mil pesos por sobre los 737 mil que percibieron el mes pasado. Pero los empresarios se mostraron firmes en su posición y expresaron durante la audiencia que no abonarán ese diferencial ya que no fue homologado por el Gobierno.

“Ante tal situación, en el día de mañana los trabajadores estarán en las empresas al inicio de la jornada esperando el pago del 100% de los salarios, como requisito previo a iniciar las tareas”, informaron desde la UTA y completaron: “esperamos que los empresarios asuman la responsabilidad que les corresponde como empleadores y eviten afectar a miles de usuarios”.

Tras ese anuncio, el sector empresarial emitió un comunicado en el que argumentó: «Los ingresos de las empresas de colectivos los fija el Estado. El ingreso que cobraron por el mes de marzo fue calculado con los precios de los insumos de diciembre del 2023 y entre otras reducciones, descontando incorrectamente del costo 6.000 trabajadores que son efectivos de las empresas del AMBA, demostrables con las declaraciones juradas presentadas en AFIP».

En el mismo, sostuvieron que «las empresas no pueden abonar un salario superior al homologado, el que han cubierto debidamente». Aunque señalaron que «ponen sus unidades y sus estructuras a disposición para brindar normalmente los servicios», responsabilizando por completo al gremio por la falta de servicio durante la jornada.

Además, advirtieron que “quien no trabaje, amén de las sanciones que puedan corresponder por falta injustificada, no cobrará su salario completo” y reiteraron que tras haber “nada adeudamos en materia salarial”.

El comunicado lleva la firma de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

En este contexto, la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia entre las partes para este lunes 15 de abril con el objetivo de resolver definitivamente el conflicto salarial.

Fuente: c5n