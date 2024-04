A una joven que tiene síndrome de Down le quitaron la pensión que cobraba de manera ininterrumpida desde hace 30 años.

Daniela Oberts tiene 34 años y desde 1994 que tenía una pensión graciable, un beneficio que fue respetado por todos los gobiernos desde entonces, tal como sucede con miles de casos en todo el país. Pero llegó la gestión ultraliberal de La Libertad Avanza y la Casa Rosada arrasó con ese pago, según denunció la familia.

“Nos dimos cuenta que el pago no llegaba, que pasaban los días y que algo pasaba. Fuimos a la Anses pero ahí están todos enojados, claro, por la situación de despidos y recortes que sufren, y nos dijeron que vayamos a reclamarle al PAMI que ahora maneja la gente de Milei y que de ahí vino la decisión. Seguramente esto va a seguir en los próximos meses, en el caso de Daniela ella tiene síndrome de Down, no es algo que se pueda curar o modificar. En 30 años no se había cortado nunca el pago de la pensión”, lamentó José Luis Oberts, padre de la joven.

“Mientras yo esté la voy a pelear, tengo un taller mecánico y me las puedo rebuscar, ¿pero qué va a pasar cuándo yo no esté? ¿Cómo se las va a arreglar ella sola?”, se preguntó Oberts.

