Katy Perry se sumó a la moda del vestido transparente e impactó con un look revelador en una premiación. En el escenario de los iHeartRadio Music Awards, celebrados en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, la cantante se llevó todas las miradas. La reconocida artista sorprendió con un audaz vestido de malla negra, perfectamente complementado por un microbikini a tono.

El conjunto escogido por la artista, fanática por la moda, consistió en una túnica de malla negra de largo completo. Este diseño no solo destacó por su audacia, sino también por incorporar moños rojos en los costados, siguiendo la estética coquette que define tendencia.

En cuanto a los accesorios, la estrella no escatimó en detalles. Optó por botas altas de cuero negro y gafas de sol futuristas, de gran tamaño, que complementaban el look de manera excepcional. Su pelo, llevado suelto con una raya en el medio, aportó un toque de naturalidad, mientras que en el maquillaje destacaron sus pestañas XXL, enfatizando su mirada, y labios en tono rosa con acabado brillante.

La respuesta de los fans no se hizo esperar en las redes sociales, llenando su publicación de elogios y miles de «me gusta». El look de Katy Perry no solo demostró su ícono de estilo inigualable, sino que también dejó en claro su capacidad para sorprender a su público, tanto en el escenario como fuera de él.