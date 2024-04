El presidente Javier Milei expuso que pretende recuperar las Islas Malvinas a través de la «vía diplomática», aunque advirtió que «es un proceso de largo plazo».

En diálogo con Neura Media, Milei destacó el vínculo de la Argentina con Estados Unidos y destacó la visita al país de la general del Ejército norteamericano y jefa del Comando Sur, Laura Richardson: «Mi aliado es Estados Unidos, sean demócratas o republicanos y vaya que nos están apoyando. Nos regalaron un Hércules».

«Lo del otro día fue el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años porque al hacer una base militar en Ushuaia nos avala el reclamo sobre la Antártida. Es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas. Por la vía diplomática. Estoy pensando en recuperarlas pero es un proceso de largo plazo», afirmó.

Javier Milei: «El 75% de los argentinos entiende que estamos peor»

También sobre la opinión de la población de su gestión, el jefe de Estado reconoció que «el 75% de los argentinos entiende que estamos peor» desde que asumió como mandatario el último 10 de diciembre. También agregó que el 70% de la población se encuentra convencida de que su gestión logrará bajar la inflación.

En tal sentido, Milei se refirió a la confianza sobre su gobierno: «Cuando asumimos, sólo el 20% de los argentinos creía que en los próximos seis meses íbamos a estar mejor, en enero ese número saltó a 30%, en febrero a 40% y hoy es del 50%, es decir la mitad».

En esta línea, profundizó en la imagen que tiene desde que es el jefe de Estado. «El 70% de los argentinos no tiene dudas de que vamos a bajar la inflación y de eso, el 50% cree que lo vamos a hacer en un año y el 20% en dos. Hoy, la aprobación de la gestión supera con claridad lo negativo y mi imagen está en el mismo nivel que cuando asumí. También se reveló un dato que dice que soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo», expresó.

Otro ataque a los senadores: «Los que votaron en contra del DNU son dictadores en potencia»

Por otro lado, arremetió nuevamente contra los senadores, después del fracaso del Gobierno en la votación del DNU en el Senado: «Que los senadores que votaron en contra se hagan cargo, porque entonces votaron a favor de las leyes de la dictadura, de la represión y de estafar a la gente, y en contra de la libertad individual. Son todos dictadores en potencia. Usan la democracia pero en el fondo estafan», expresó.

En otro fragmento de la entrevista, el Presidente indicó la orden de su gestión con respecto a las dietas de los legisladores, tras la polémica: «En enero dimos la orden de que los jerárquicos no se suban los sueldos, al igual que en febrero pero como dimos aumento a otros empleados, había parte de la estructura que ganaba más que ministros o el Presidente, con un decreto de Cristina Kirchner que decía que cuando se generaba esa situación se disparaba el reacomodamiento».

«Nos comimos esa y lo corregimos enseguida. Al mes siguiente se cobró menos para compensar. Los senadores no van a tener otro aumento. De lo que a mí depende no se va a hacer. Lo que pasa en Diputados le vas a preguntar a Martín (Menem) y en el Senado a Victoria (Villarruel)», concluyó en esta línea.

El nuevo proyecto de Ley Ómnibus y el Pacto de Mayo: «Si quieren confrontar, habrá confrontación»

Por otra parte, Javier Milei afirmó que no le da relevancia a tener un revés con el Pacto de Mayo, que fue convocado para el 25 de mayo, ni otro posible fracaso de la Ley Ómnibus II en el Congreso y advirtió: «No me importa si se me cae el pacto de Mayo o si no me aprueban la Ley Bases. Si quieren confrontar, habrá confrontación. Se lo digo a todo el sistema político: son 10 reglas para una economía sana».

En este marco, apuntó hacia las elecciones legislativas del próximo año: «Si no puedo meter las reformas estructurales ahora no me importa porque a partir del 11 de diciembre de 2025 las voy a meter al igual que las 3 mil que están esperando».

Javier Milei criticó los dichos de Benegas Lynch sobre la educación obligatoria pero apuntó contra los medios

El presidente Javier Milei cuestionó los dichos del diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto «Bertie» Benegas Lynch, quien dio una polémica opinión sobre la educación, al asegurar que no cree en su obligatoriedad y al denostar la supuesta injerencia que ejerce el Estado nacional sobre las familias.

Milei criticó a Benegas Lynch tras sus dichos acerca de la educación obligatoria, aunque también cuestionó que existe una distorsión por los dichos del diputado. «Es una frase absolutamente desafortunada, pero además sacada de contexto por una periodista», expresó.

«O ajustaba brutalmente o nos comíamos la híper»

Por otra parte, defendió el feroz ajuste de su gobierno: «Yo dije que iba a ir a fondo contra la inflación. O ajustaba brutalmente o nos comíamos la hiper. Los indicadores de pobreza son altos, pero si venía la híper íbamos a tener un 95% de pobres y un 60% de indigentes. A Caputo le dije que el tipo de cambio lo ponga en $800. También empezamos a sanear el balance del Banco Central. La economía se está empezando a recuperar».

También expuso su postura sobre el levantamiento del cepo al dólar. «Cuanto más alto es el riesgo país, más alta es la tasa del soberano. La clave es que baje fuerte porque si eso pasa, estimula la inversión. Le pegamos un frenazo a la emisión de dinero. Ahora no pienso en levantar el cepo, creemos que hay que ser prudentes y esperar. Si abríamos el cepo el primer día, teníamos la hiperinflación. Cuando lo abramos, la economía vuela de crecimiento», prometió.

Luego, detalló el proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso sobre la emisión de dinero: «Si el Banco Central emite dinero, todo el directorio del Banco Central, el presidente, el ministro de Economía, los diputados y senadores que hayan aprobado un presupuesto con déficit irán presos. Tenemos planeado que esa ley esté antes de abrir el cepo».

Además, apoyó la circulación del dólar informal: «El blue no es ilegal, permite escaparte de la estafa del peso. Yo no persigo a nadie porque compre dólares en la calle».

La inflación de marzo

En tanto, Javier Milei se mostró en concordancia con lo expresado por el ministro de Economía, Luis Caputo, con respecto al Índice de Precios al Consumidor del tercer mes del año: «Creemos que la inflación del dato que viene ahora va a estar en torno al 10%, lo que sería un gol infernal porque con la estacionalidad inmunda que tiene marzo, replicar el número de febrero es algo muy bueno».

«Los argentinos nos votaron para bajar la inflación, para que la economía vuelva a crecer y por la inseguridad. Lo que creíamos que estaba mucho más lejos, parece que está más cerca de lo que imaginábamos», añadió el líder de La Libertad Avanza sobre los objetivos de su administración.