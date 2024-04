Inter Miami confirmó este viernes que el astro argentino Lionel Messi fue convocado por Gerardo Martino para el partido ante Colorado Rapids por la Major League Soccer (MLS) que se disputará este sábado.

El campeón del mundo superó la lesión en el isquiotibial de su pierna derecha, que arrastraba desde el pasado 13 de marzo y que también lo marginó de la gira de la Selección argentina por Estados Unidos.

Por el momento, el cuerpo técnico aún no definió si el rosarino será titular o si ingresará solo por unos minutos hasta retomar el ritmo futbolístico.

«He’s back», anunció el equipo de Florida en sus redes sociales, junto a una foto de Messi. El mensaje es un guiño a aquel histórico comunicado de Michael Jordan («I’m back») cuando informó que regresaba al básquet.

We’re back home tomorrow to take on Colorado Rapids, find out the full squad: https://t.co/a2HrCLUqbh pic.twitter.com/9XeK47uWy3

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 5, 2024

El equipo dirigido por Martino se encuentra como escolta de Cincinnati en la Zona A de la MLS con 11 puntos, producto de tres triunfos, dos empates y dos derrotas. Tras el partido ante Colorado Rapids, las Garzas se enfrentarán en México a Monterrey en el partido de vuelta de la Concachampions.

El partido entre Inter Miami y Colorado Rapids se jugará este sábado a partir de las 20.30 y podrá seguirse a través de la plataforma Apple TV, con el MLS Season Pass.

Fuente: c5n