La industria pampeana, integrada en su gran mayoría por pequeñas y medianas empresas, atraviesa un momento crucial de incertidumbre y afronta severos riesgos. Así lo admitió el vicepresidente de la Unión de Industriales de La Pampa, Eduardo Ferreyra, luego de la cumbre que en la semana los sectores productivos tuvieron con el gobierno provincial.

«El ajuste fue demasiado brusco», admitió Ferreyra. El sector, en el marco de un furibundo tarifazo, analiza incluso la posibilidad de la parálisis de algunas empresas, o de la necesidad de suspender o despedir trabajadores y trabajadoras. UNILPa agrupa a unas 300 firmas de la provincia, la enorme mayoría pymes, además de algunos frigoríficos.

La decisión de cancelar la expopymes que estaba prevista para octubre es también un golpazo para ese espacio de la economía local. «Lamentablemente no vamos a tener la Expo Pymes, que es un lugar de encuentro de las industrias y de ventas, va a estar la Expo Dinámica donde estaremos las industrias. Pero la Expo Pymes se extraña cuando no se hace porque se cierran muchos negocios», reconoció.

«En las pymes que más nos juntamos como parte de la comisión no hay despidos, pero vemos que hay falta de trabajo y de acá a seis meses no tenemos el panorama claro y no sabemos lo que puede llegar a pasar», advirtió.

«Es un contexto difícil, en el cual las empresas tratamos de buscar la venta para seguir produciendo», dijo Ferreyra. Añadió, en declaraciones a Radio Kermés: «vemos que ha bajado el trabajo de las empresas de las provincias, también ha habido un aumento importante de las tarifas de electricidad y gas; estamos preocupados y lo analizamos desde Unilpa, es algo que nos afecta porque no somos grandes industrias. Y en estos casos, como en la pandemia, la provincia apoya a las empresas, como con el Compre Pampeano».

Sobre las políticas nacionales, el dirigente industrial apuntó que «fue demasiado brusco el ajuste que se hizo como para aguantarlo en seis meses o un año. Creo que se ocupó de la macroeconomía y se olvidó de la microeconomía, de las industrias, de las pymes, sin pensar en los despidos. Él (el presidente Javier Milei) quiere que no haya déficit fiscal y que lo micro se arregle como sea», completó.

Fuente: El diario de La Pampa