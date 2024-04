El ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli, encabezó esta mañana el acto inaugural del Ciclo Lectivo 2024 en el Instituto Superior Policial (ISP) de La Pampa. En su discurso, agradeció a los presentes y destacó la importancia de la formación de profesionales para fortalecer la seguridad en la Provincia.

La ceremonia, que se realizó en el Auditorio del ISP contó con la presencia de la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger, del jefe de la Policía de La Pampa Daniel, Guinchinau, el subjefe Carlos Sosa, el subsecretario de Formación y de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad y Justicia, Marcos Carnicelli, como así también el rector Héctor Sosa, la vicerrectora Lorena Pérez, autoridades de Seguridad y Justicia, de Educación y policiales.

La actividad marcó el inicio de un ciclo que ofrece carreras, cursos y seminarios destinados a proporcionar herramientas que fortalezcan la integridad y certeza necesarias para los hombres y mujeres que integran la Policía de La Pampa.

En este primer año, la Extensión Áulica ofrecerá la Carrera de Agente de Policía, con la participación de 30 aspirantes. En relación con esto, el ministro di Nápoli resaltó la importancia del trabajo llevado adelante: “Es un orgullo estar en una nueva apertura del Ciclo Lectivo del Instituto, con la particularidad que este año tenemos la Extensión Áulica en la ciudad de General Pico, que no es poca cosa. No es poca cosa el gran trabajo que hizo un gran equipo de personas del Ministerio, del Instituto, de la Policía. Nosotros podemos tener toda la buena voluntad, con la responsabilidad que nos cabe a cada uno y a cada una, de qué intentar o qué querer hacer, pero sin un equipo de trabajo, con el interés y la convicción de saber a dónde vamos, no se puede lograr nunca nada”.

En sus palabras afirmó “el Instituto es la columna vertebral de la formación policial, de acá sale todo”. El funcionario se dirigió a las y los nuevos ingresantes señalando “el orgullo de verlos, de tenerlos en este Instituto, y vaya si vale la pena que jóvenes, porque son muy jóvenes, se interesen por la responsabilidad que comienzan a asumir. Esto vale mucho”.

“Está en nosotros, en el Instituto, en los docentes, hacerle gustar la profesión. Nuestro objetivo, lo que queremos, es que sigan enalteciendo a la Policía de la provincia de La Pampa”, completó.

