El Gobierno se refirió al paro de colectivos que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires: lo calificó como «horroroso» y aseguró estar «al día» con las obligaciones y «cada uno de los desembolsos de los subsidios en el AMBA y ya ha cubierto los costos del sector». Desde comienzo de la jornada, trabajadores de más de 140 líneas realizan una retención de tareas a causa de un reclamo salarial.

“El Estado está cumpliendo con cada uno de los desembolsos de los subsidios en el AMBA y ya ha cubierto los costos del sector. De todas maneras, a las 12:30 las partes se van a reunir en la Secretaría de Trabajo para resolver esta horrorosa situación que viene 4 millones de argentinos”, señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni, este jueves en conferencia de prensa.

“Hoy cuatro millones de personas están privadas de concurrir a su trabajo, a las escuelas a estudiar y amerita que una vez más les recuerde que los argentinos estamos ante dos caminos: uno es la libertad de todos nosotros, que es lo que eligió la gente cuando eligió a Milei, y el otro es el que estamos viendo hoy, el de aquellos que utilizan el amedrentamiento y le complican la vida a la gente, el de especulación y no el de la búsqueda del bien común”, pronunció el vocero sobre el tema.

Paro de colectivos

Los trabajadores buscan alternativas para poder viajar debido a la retención de tareas por parte de 140 líneas de colectivos.

Los trabajadores buscan alternativas para poder viajar debido a la retención de tareas por parte de 140 líneas de colectivos.

Luego detalló que “en lo que va del año por quienes hoy están parando, recibimos cuatro amenazas de paro y dos que efectivamente se realizaron”.

“Esperemos que las partes lleguen a un entendimiento y que otra vez no sigan siendo rehenes de esta pelea los que viajan en transporte público”, concluyó sobre el tema el vocero.

La medida de fuerza se inició a la medianoche, tras el fracaso de las negociaciones del miércoles. Desde la UTA aseguraron que no circulará ningún colectivo si los trabajadores no perciben la diferencia acordada con las empresas para llevar los sueldos a un básico de 987 mil pesos por sobre los 737 mil que percibieron el mes pasado. Por su parte, los empresarios se mostraron firmes en su posición y expresaron que no abonarán ese diferencial ya que no fue homologado por el Gobierno.

El Gobierno intenta poner paños fríos a la interna de La Libertad Avanza

El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió al escándalo desatado en el oficialismo por la designación de Marcela Pagano en la comisión de Juicio Político de la Cámara Baja y la remoción de Oscar Zago como jefe de la bancada y la designación de Gabriel Bornoroni en su lugar.

Luego de que Zago sostenga en Radio 10 que «Javier Milei quiere una alianza con el PRO y algunos se oponen», el vocero entiende que las palabras pronunciadas «corre a cuenta del diputado que lo dijo». Todo está conforme y dentro del reglamento y el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, ha hecho lo que consideró correcto y en tal caso Marcela Pagano nunca fue la presidenta de la comisión”.

“Las declaraciones que hagan, sean diputados o senadores de nuestra fuerza, corresponde por cuenta de ellos. Nosotros somos un espacio donde las cuestiones se debaten y donde no siempre estamos de acuerdo”, sostuvo.