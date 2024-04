A partir de la sanción de la resolución 87/2024 de la Secretaría de Comercio de la Nación referida a la compra de productos a través de tarjetas de crédito o débito, inspectores comenzaron a realizar operativos en Estaciones de Servicio para instruir al personal sobre la utilización de terminales inalámbricas de cobro.

La mencionada disposición establece que todos los establecimientos comerciales que acepten plásticos para la realización de sus transacciones comerciales y operen con terminales electrónicas para el pago de las operaciones realizadas, “deberán poner a disposición del consumidor las mismas de modo tal que, en ningún momento, pierda el control o quede desapoderado de su tarjeta, ni aun momentáneamente, hasta la completa finalización de la compra”.

En ese sentido, en Salta, la Municipalidad a través de la Dirección General de Defensa del Consumidor, efectuó visitas a las expendedoras. Al respecto, el asesor legal de la dependencia, Adrián Gerónimo, indicó que “se está informando a todos los comercios que utilicen el aparato conocido como Posnet, para que se acerque al consumidor y la tarjeta de crédito o débito no quede en posesión del empleado y se la lleve a un lugar donde no pueda ver la operación que se realiza”.

Asimismo sostuvo que “los comercios tienen un plazo de 80 días para adecuar todos sus sistemas a esta modalidad cuyo fin es evitar fraudes”.

CONTROVERSIA POR SU USO

En relación al mecanismo de la transacción, especialistas recordaron que por cuestiones de seguridad el empleado no deberá acercar el Posnet al vehículo. “La medida dice que el usuario no deberá perder de vista la tarjeta, eso no significa que no deberá bajarse del auto para pagar”, afirmó a este medio el exdirector de Inspecciones y Seguridad de la Secretaría de Energía, Mariano Santillán.

“Para estos casos, el cliente deberá dirigirse donde se encuentre la terminal de cobro, más allá de que sea inalámbrica o no”, subrayó.

Fuente: Surtidores