Este festejo tiene menos de una década pero viene cobrando fama y se suma al calendario romántico que también tiene otra fecha importante los 14 de abril cuando se celebra el Día de los enamorados. Pero el amor debe ser festejado en más de una oportunidad. De allí nace esta otra conmemoración.

La fecha se eligió en honor al beso más largo que se ha registrado en la historia. Según la página web de Guinness World Records, en 2013 una pareja tailandesa ganó el récord mundial al beso más largo. Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat participaron en una competencia anual en Tailandia organizada por Ripley’s Believe It or Not!, en Pattaya.

En la competencia participaron nueve parejas, incluyendo un matrimonio de más de 70 años. Sin embargo, los Tiranarat, quienes ya habían ganado en años anteriores, salieron triunfadores otra vez en 2013 con un beso que duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. El más largo registrado en la historia, según la organización.

Además de llevarse el título, recibieron una placa metálica, dos anillos de diamantes y otro reconocimiento por parte de los Guiness World Records.

10 curiosidades sobre los besos

Un beso libera dopamina, endorfina y oxitocina, entre otras hormonas vinculadas al placer y al afecto.

Son 34 los músculos faciales que ponemos en movimiento cuando besamos apasionadamente.

Una persona besa, en promedio, unos 20.160 minutos a lo largo de su vida.

Al besar aumenta el ritmo cardíaco, de 60 hasta unas 100 pulsaciones por minuto.

Durante los besos las pupilas se dilatan, es por esto que la mayoría ierran los ojos al besar a una persona

Un beso apasionado quema entre 6 y 100 calorías por minuto y fortalece el sistema inmunológico y libera el estrés.

Existe una ciencia que estudia los besos, la “Filematología”

El registro más antiguo referente a los besos viene de la India, tallados en las paredes de Khajurajo en el año 2500 A.C.

En algunos sitios del mundo besar en público está prohibido. Dubai, Malasia o Guanajuato son algunos ejemplos.

La filemafobia es el miedo a los besos