En las últimas horas, el actor y exdiputado Claudio Morgado y su esposa, Vanesa Moreno, fueron denunciados por estafa por Andrea Álvarez y Bárbara García. A través de las redes sociales, la artista y la periodista expusieron su situación.

«Quiero denunciar en twitter a CLAUDIO MORGADO (ex diputado, ex INADI, ex Cablín , ex TVR, ex amigo ) y a su mujer VANESA MORENO por ESTAFADORES», comenzó expresando Andrea.

«En nov. Vanesa (mujer de Morgado, mi vecino y amigo) me ofrece unas Mac Pro a buen precio que “trae mi amiga para que yo las revenda pero a vos te la vendo a mil dólares porque Clau te ama” dije que no (soy pobre) y justo llama mi hermano que se le rompe la compu y él si se mete», agregó.

«Las Mac llegaban en una semana pero eso no pasa (hasta ahi era normal dado el momento del año, político etc) ella me ofrece para compensar la tardanza otra Mac a 500$ y yo sospecho, pero ella me alienta y no daba dudar de “la mujer de Morgado», sumó.

«Viene fin de año y ellos se van a Brasil (hagamos cenita a la vuelta) y yo ahi ya me senía una boluda pero me daba vergüenza reconocer lo que pasaba. Enero fue una demencia de verso y ya en febrero le pido la plata y empieza otro capitulo», aclaró.

Acto seguido, explicó: «Me animo a contarlo a amigos, googleamos y vemos que son estafadores profesionales y que las historias que se saben son calcadas a la mía: audios, capturas de whattsapp, estrategia. Todo igual. Tienen denuncias, causas etc pero nunca pasó nada. A partir de ahí era una excusa diaria de porqué no me devolvía lo que ahora eran 1800 dólares ( ella agrega 300 por la tardanza) mientras yo estaba en contacto con abogado, periodista damnificada @Ivy_Cangaro y víctimas de sus estafas (muchísima gente)».

«Hoy decidí ponerle fin y aceptar la derrota pero no quiero que estafen a nadie mas y por eso lo cuento. Fuero meses humillantes donde me enfermé, me arruinaron el verano, la vida y mi trabajo. Todo fue demencial. CLAUDIO MORGADO y su mujer ESTAFADORES. No quiero gastar ni un segundo más en esto y mucho menos plata que no tengo. Obvio tengo abogado, etc, pero todas las denuncias cayeron en la nada, son muchísimas y de muchos tipos, ellos no tienen domicilio ni bienes ni nada, son estafadores», concluyó.

LA DENUNCIA DE BÁRBARA GARCÍA

Por otro lado, Bárbara García también habló de la situación que está atravesando. A través de un descargo en sus redes sociales, la hermana de Camilo García dio detalles del modus operandi del actor.

Según explicó en su video, el ex titular del INADI y su esposa le habrían vendido carteras, camperas y zapatos a muy bajos precios a ella y varias personas más, pero nunca le dieron los productos.

“Utilizo este espacio, que es nuestro espacio, para hacer la denuncia, que en estos momentos está realizando mi abogado, el doctor Leonardo Martínez Herrera. Fui estafada, como en aquel momento las productoras de TN, por Claudio Morgado y su mujer. No solamente fui estafada yo, sino gente en nombre mío, familiares míos, sobrinos. Es un montón de dinero, con la supuesta venta…”, explicó Bárbara.

Además, la periodista explicó que Morgado cuenta con antecedentes penales. “Él era mi compañero de trabajo. Trabajaba conmigo en Uno Más Uno Tres todos los sábados por ExtraTV. Y digo ‘trabajaba’ porque hasta el sábado pasado estuvo en el programa”, siguió García.

“Esto viene hace una semana, que vengo esperando que aparezcan las supuestas compras o el dinero respectivo. Hay mucha gente involucrada de parte mía. Es muy grande la estafa y, por supuesto, Claudio Morgado dice que no sabía nada, que su mujer es una psicótica”, relató Bárbara.