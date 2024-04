La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y publicidad en todo el país de un repelente para mosquitos, debido a que puede ser perjudicial para la salud.

Por medio de la disposición 2110/2024, publicada en el Boletín Oficial, el organismo dependiente del Ministerio de Salud restringió la distribución de cuatro productos de la marca Liestar.

Sanitizante manos y superficies alcohol al 70%, marca Liestar

Jabón líquido manos y cuerpo humectante, marca Liestar

Spray sanitizante – alcohol manos y superficies, marca Liestar

Body splash corporal premium humectante, marca Esencias Naturales

Dado que los diferentes productos poseen alcohol etílico que recae sobre la piel, esto «podría ocasionar un daño a la salud de los posibles adquirentes. Por ello es necesario que cumpla con los estándares de calidad y pureza», remarcaron desde la ANMAT.

El repelente se podía adquirir a través de páginas de Instagram, así como también por Mercado Libre a un precio de $ 13.000 por unidad.

Cuáles son las recomendaciones de ANMAT sobre los repelentes de mosquitos

ANMAT detalló los puntos a tener en cuenta a la hora de utilizar un spray para prevenir las picaduras de mosquitos, entre ellos el Aedes Aegypti, transmisor del dengue.

En una primera instancia, deberán revisar que posea en el rótulo el número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y el de Registro Nacional de Producto de Uso Doméstico (RNPUD).

Leer y seguir las instrucciones de uso que figuran en el rótulo.

Utilizar la cantidad adecuada de producto.

No aplicar en presencia de personas asmáticas o alérgicas respiratorias.

Ventilar bien el ambiente después de su uso.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

No utilizar en caso de que el envase esté deteriorado.

Cuáles son los repelentes de mosquitos autorizados por ANMAT

Aerocor de Llupia Alfredo Humberto ­- Tipo: Aerosol – Ingredientes activos: 911, DEET

Aktiol – Tipo: Aerosol – Ingredientes activos: DEET

Alto Poder – Tipo: Aerosol/Crema – Ingredientes activos: DEET

Avon – Tipo: Spray – Ingredientes activos: DEET

Basic Line – Tipo: -Ingredientes activos: DEET

Byebugs – Tipo: Spray – Ingredientes activos: IR3535

Carrefour – Tipo: Spray/Crema – Ingredientes activos: DEET

Check – Tipo: Aerosol/Crema – Ingredientes activos: DEET

Corpus – Tipo: Gel – Ingredientes activos: DEET

DIA% – Tipo: Crema – Ingredientes activos: DEET

Dr. Farma – Tipo: Spray – Ingredientes activos: DEET

Escudo – Tipo: Aerosol/Crema- Ingredientes activos: DEET

Estilo Spa – Tipo: -Ingredientes activos: DEET

Family Basics – Tipo: Spray – Ingredientes activos: DEET

Farmacity – Tipo: Spray/Crema – Ingredientes activos: DEET

Farmaclean – Tipo: Gel – Ingredientes activos: IR3535

FOL / FEIT y Olivari – Tipo: – Ingredientes activos: DEET

Forfait – Tipo: Aerosol – Ingredientes activos: DEET

Fuera! – Tipo: Loción – Ingredientes activos: DEET

FUYI – Tipo: Crema/Aerosol – Ingredientes activos: DEET

Gezzi – Tipo: Spray – Ingredientes activos: DEET

Gigot – Tipo: Loción spray – Ingredientes activos: IR3535, DEET

Gorrión – Tipo: Spray/Crema – Ingredientes activos: DEET

Inesfly Body 35 – Tipo: – Ingredientes activos: IR3535

Influencia – Tipo: – Ingredientes activos: DEET

Johnson’s Baby – Tipo: Loción – Ingredientes activos: IR3535

Just – Tipo: Insect spray – Ingredientes activos: IR3535

Knock Out – Tipo: Aerosol – Ingredientes activos: DEET

Lakeland – Tipo: Toallitas – Ingredientes activos: IR3535

Livopen – Tipo: Varios – Ingredientes activos: DEET

Millanel Cosmética – Tipo: Spray/Crema – Ingredientes activos: DEET

New Zen – Tipo: Crema – Ingredientes activos: DEET

No Pic – Tipo: -Ingredientes activos: DEET

OFF! – Tipo: Varios – Ingredientes activos: ICARIDINA, DEET, MENTHANEDIOL

Otowil – Tipo: DOC – Ingredientes activos: DEET

Pelente – Tipo: Aerosol – Ingredientes activos: DEET

Premier Salud – Tipo: Toallitas – Ingredientes activos: DEET

Primer Precio – Tipo: -Ingredientes activos: DEET

Protect – Tipo: Aerosol – Ingredientes activos: DEET

Punch – Tipo: Aerosol – Ingredientes activos: DEET

QMV – Tipo: Spray – Ingredientes activos: DEET

Renuar Controle – Tipo: Loción spray – Ingredientes activos: IR3535, DEET

Repewels – Tipo: -Ingredientes activos: DEET

Saeta – Tipo: Aerosol – Ingredientes activos: DEET

Sapolio – Tipo: Crema Ingredientes activos: DEET

Sentius – Tipo: Spray – Ingredientes activos: DEET

Stop Vais – Tipo: Crema/Aerosol – Ingredientes activos: DEET

Trap – Tipo: Aerosol/Crema – Ingredientes activos: DEET

TSU Cosméticos – Tipo: -Ingredientes activos: IR3535

UNCAUS – Tipo: -Ingredientes activos: DEET

Valot S.A. – Tipo: Spray – Ingredientes activos: DEET

VT! Mosquito – Tipo: -Ingredientes activos: DEET

Zona Libre – Tipo: Spray/Crema – Ingredientes activos: IR3535