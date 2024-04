Los números de la televisión argentina están hablando por sí solos. La situación del país ubica ciertos canales en mejor lugar que otros y al parecer quien no se estabilizó aún es C5N. En el pasado fuimos testigos de la intensa competencia por el rating que esta cadena mantenía con otros canales de noticias como TN.

En momentos clave, este canal se convirtió en la pesadilla de muchos otros. Ya que conseguía entrevistas exclusivas con figuras políticas, C5N fue señalado como el canal oficialista, porque obtuvo, por ejemplo, una entrevista con el presidente Alberto Fernández en mayo de 2020, lo cual terminó por ubicarlo en un lugar de excelencia.

C5N supo cómo instalarse entre los mejores canales del país. Fuente: (C5N)

Sorprendentemente, tras la derrota del pasado gobierno, la cadena televisiva comenzó a perder los números que tanto trabajo le había costado conseguir. En la actualidad, existe al menos dos canales que le llevan la delantera y el primero le lleva una gran diferencia. Hay quienes responsabilizan al último gobierno de esta caída estrepitosa en los números de C5N.

De un tiempo a esta parte C5N no encuentra el camino para recuperar su audiencia.

Lo cierto es que a través de redes sociales se compartieron una vez más los números que sentencian el futuro de este canal. No solo TN es superior, sino también LN+. Está muy claro que para C5N no es nada simple afrontar esta realidad, más teniendo en claro que en su momento apostó a personalidades influyentes y a los contenidos de política, las cuales le contribuyeron con picos de audiencia que jamás imaginaron.

Los números son contundentes. Fuente: (@ratingtvargg)

La cúpula de este canal mantiene un hermetismo absoluto y prefiere concentrarse en los proyectos que lo mantienen todavía al aire. Desde C5N confían en que estos números pueden fluctuar en el futuro, permitiéndole recuperar el lugar que habían adquirido con anterioridad. El objetivo es mantener los puestos de trabajo y hacerle frente a una de las crisis más duras de los últimos tiempos.