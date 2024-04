Alejandro Pellitero, integrante de la “Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas Alberto Amesgaray” instó a mantener en la memoria la gesta de 1982 y aseguró que la anarquía que gobierna el país, busca “mantenernos dominados y empobrecidos” por las potencias extranjeras que usurparon las islas. Así lo manifestó hoy a la mañana en el acto del Día de los veteranos, las veteranas y los caídos en la Guerra de Malvinas, que se llevó a cabo en la ciudad de General Pico.

La jefa comunal, Fernanda Alonso, encabezó la ceremonia; de la que también participaron familiares del “Vasquito” Amesgaray, el conscripto piquense fallecido en la Guerra. También participó la vicegobernadora de La Pampa, Alicia Mayoral; el viceintendente, Alberto Campo; veteranos de Malvinas; el jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 13, Mariano Chiara Vieyra; y demás autoridades locales y provinciales.

“Se cumple otro aniversario del glorioso momento donde, después de 149 años, volvió a flamear la bandera argentina en las islas Malvinas. No fue sin tener costo humano, se perdieron 632 vidas y nuestro monumento da testimonio de eso. El olvido no está permitido en la Argentina, no es un material descartable. La sociedad debe mantener viva la memoria de lo que sucedió en los años trágicos de la Argentina. Aun así, podemos rescatar el momento de gloria de aquellos que entregaron la vida por la patria. Seguimos creyendo como sociedad en una patria justa, libre y soberana”, dijo Pellitero.

Anarquía.

Además, remarcó que “Argentina está ocupada militarmente por una potencia extranjera” y que “somos un país sojuzgado en lo territorial”. En este marco, dijo que en la actualidad atravesamos una “una crisis económica programada que genera la dispersión de la sociedad argentina, que quiere evitar que sigamos pensando como nación, como pueblo que quiere lograr su total independencia”. En el mismo sentido, refirió que “esa anarquía compromete seriamente el futuro de Argentina porque destruye el basamento fundamental de una Nación, que es la organización jurídica. Hoy también esa anarquía que gobierna la Argentina está destruyendo los principales fundamentos de una república, representativa, republicana y federal y; está generando el desorden de la sociedad argentina, que tiene una finalidad, tenernos sumisos y empobrecidos para poder ser dominados definitivamente por estas potencias que hoy precisamente están de visita en Buenos Aires”.

Por último, Pellitero recordó que Malvinas “no son solamente las dos islas, sino también los mares circundantes que equivalen a una superficie superior a lo que tenemos como territorio geográfico”; y donde “existen muchas riquezas que podrían alimentar a todas las generaciones actuales y por venir”. Instó a trabajar de manera permanente para “recuperar la memoria por Malvinas y la soberanía argentina”.

Del acto también participaron los músicos Mauro Rodríguez, Francisco Sánez y Mayra Mallet. La conmemoración de la fecha comenzó el lunes a la noche con la realización de la Vigilia frente al cementerio municipal, donde hubo música y se proyectaron documentales.

F:LaArena